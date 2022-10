Duilio nega interesse do Corinthians em Oscar e revela combate a cambistas

O presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, negou que o clube esteja negociando com o meia Oscar, do Shanghai Port. A especulação surgiu nesta semana e foi citada em uma pergunta feita ao mandatário corintiano durante o evento de lançamento da nova terceira camisa do time, nesta quinta-feira. Ao responder, ele disse que não há nenhuma movimentação da diretoria no mercado.

“A gente sabe que neste momento, fim de temporada, e essa acaba mais cedo, começam algumas especulações. Quero deixar muito claro para vocês, qualquer notícia que surgir neste momento não é verdadeira. O Corinthians não está negociando com ninguém”, afirmou o presidente alvinegro.

Duilio também falou sobre as situações do técnico Vítor Pereira, que tem contrato até o final deste ano, e do atacante Yuri Alberto, emprestado pelo Zenit até o meio de 2023. Os dois casos, segundo ele, serão tratados apenas depois que o Corinthians alcançar seus desfechos na Copa do Brasil e no Brasileirão.

“Até as conversas com o Vítor vão ficar para depois, nem faz sentido ter um jogador em negociação neste momento. Para que a gente tenha um pouco de paz nos próximos dias, não existe nada, está tudo parado”, disse. “O Yuri chegou há uns três meses. Lógico que interessa manter um jogador desse, mas não é o momento de pensarmos nisso agora”, concluiu.

Outro assunto tratado por Duilio durante o evento foi o combate aos cambistas, ação bastante cobrada pelos torcedores em razão da dificuldade em comprar ingressos. Reclamações tomam as contas das redes sociais sempre que as vendas para jogos são abertas. Na comercialização para a final do Brasileirão Feminino, por exemplo, as entradas esgotaram rapidamente e logo em seguida estavam sendo vendidas por cambistas.

“A gente vem trabalhando muito nisso, sem divulgação, quietos, porque fomos fazendo uma auditoria em muitos perfis no Fiel Torcedor. Identificamos quase 400 que estão suspensos neste momento. A gente aguarda o resto da auditoria para que eles tenham o direito de defesa. Se ficar comprovado que os ingressos estão sendo revendidos, aí serão excluídos”, disse Duilio.

“Para esse jogo, os perfis já estão suspensos, mas sem uma acusação, porque não temos provas suficientes. Depois de toda essa auditoria vai ser tudo entregue para a polícia. O Corinthians é contra e vai lutar até o fim, fazer todas as medidas necessárias para que o Fiel Torcedor encontre seus ingressos e ninguém leve vantagem”, concluiu.