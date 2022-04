Duelos pelas últimas vagas nos playoffs da NBA começam nesta terça-feira

Agora é mata-mata. Depois de 82 jogos pela fase regular da temporada da NBA, oito times começam a disputar nesta terça-feira o chamado “play-in”, onde serão definidas as últimas quatro vagas nos playoffs da liga americana de basquete. Os duelos Cleveland Cavaliers x Brooklyn Nets e Los Angeles Clippers x Minnesota Timberwolves abrem a fase eliminatória.

Implementado na temporada 2020, que teve sua finalização na “bolha” de Orlando, o play-in envolve quatro equipes de cada uma das conferências da NBA. Após a fase regular, os seis primeiros colocados avançaram diretamente para os playoffs e aqueles que ficaram entre a 7ª e a 10ª posição vão iniciar o play-in.

Nesta fase todos os jogos são eliminatórios, em jogos únicos. O sétimo enfrenta o oitavo e quem vencer se classifica para os playoffs. O time que for derrotado encara o vencedor do duelo entre o nono e o décimo pela última vaga do mata-mata da NBA. Na atual temporada, Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks e Charlotte Hornets duelam pelas duas vagas restantes da Conferência Leste. Já Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs se enfrentam pelo lado Oeste.

GARANTIDOS NOS PLAYOFFS

Enquanto oito times já entram em quadra para jogar pela vida na temporada, outras 12 equipes aguardam o início das séries melhor de sete partidas pelos playoffs da NBA, que terão início após a definição do play-in. Vice-campeão na última temporada, o Phoenix Suns foi a melhor equipe na fase de classificação e aguarda o seu adversário ser definido através do play-in. O mesmo acontece com Memphis Grizzlies, que foi o segundo colocado da Conferência Oeste.

Dono de três títulos nos últimos oito anos, o Golden State Warriors está de volta aos playoffs da NBA. Mesmo com o trio formado por Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green atuando pouco junto, por conta de lesões, a equipe ficou com a terceira colocação na Conferência Oeste e terá o Denver Nuggets pela frente na primeira rodada do mata-mata. Mesmo ficando em sexto lugar, o time de Denver conta com Nikola Jokic, favorito ao título de MVP, em grande fase, e buscará a vaga na semifinal de conferência mais uma vez.

Outro duelo já confirmado nos playoffs da atual temporada será entre Dallas Mavericks e Utah Jazz. Comandado em quadra por Luka Doncic, o time do Texas terminou com a quarta melhor campanha e terá a vantagem de fazer até quatro partidas em seu ginásio. Do outro lado, a equipe de Utah, que foi até a final de conferência na última temporada, aposta em Donovan Mitchell e Rudy Gobert para avançar de fase.

LESTE QUER MANTER O TÍTULO

Após conquistar o título na última temporada, a Conferência Leste busca seguir como a campeã da liga. Assim como acontece com os Suns e os Grizzlies, Miami Heat e Boston Celtics, que foram primeiro e segundo colocados da conferência, respectivamente, aguardam a definição dos adversários dos playoffs através do play-in.

Atual campeão da NBA, o Milwaukee Bucks terá o Chicago Bulls como oponente na primeira fase dos playoffs. Comandados por Giannis Antetokounmpo, os atuais campeões buscam fazer com que a volta da equipe de Chicago ao mata-mata não seja longa. Depois de quase uma década sem conseguir chegar aos playoffs, os Bulls se reforçaram, chegaram a liderar o lado Leste em um determinado momento do ano, mas caíram na classificação e contam com DeMar DeRozan e o coletivo para avançar.

O último confronto nos playoffs da atual temporada da NBA coloca frente a frente o Philadelphia 76ers e o Toronto Raptors. Comandado na reta final da temporada por James Harden e Joel Embiid, o time da Philadelphia busca superar o jogo coletivo dos Raptors para chegar até a semifinal de conferência mais uma vez.

Confira abaixo os jogos do play-in:

TERÇA-FEIRA (12/04)

Cleveland Cavaliers (8) x (7) Brooklyn Nets (20h)

Los Angeles Clippers (8) x (7) Minnesota Timberwolves (22h30)

QUARTA-FEIRA (13/04)

Charlotte Hornets (10) x (9) Atlanta Hawks (20h)

San Antonio Spurs (10) x (9) New Orleans Pelicans (22h30)

SEXTA-FEIRA (15/04)

Perdedor do Jogo 1 x Vencedor do Jogo 3 (20h)

Perdedor do Jogo 2 x Vencedor do Jogo 4 (22h30)