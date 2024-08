Dudu Vieira acerta saída da Ponte Preta para defender o Juventude na Série A do Brasileiro

O volante Dudu Vieira, que não vinha sendo titular absoluto da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro, acertou sua transferência para o Juventude e vai defender a equipe de Caxias do Sul na elite do futebol nacional.

A rescisão contratual aconteceu em comum acordo após uma reunião na tarde de quarta-feira. Dudu é o segundo volante que deixou a equipe de Campinas nesta semana, já que Lucas Buchecha acertou a Chapecoense.

Com passagens recentes por Santo André, Chapecoense e Ituano, Dudu Vieira fez 14 jogos pela Ponte Preta, não marcou gols, mas deu uma assistência. Ele é aguardado nesta quinta-feira em Caxias do Sul para realizar exames médicos e assinar em definitivo até o fim de 2025.

Após empate por 1 a 1 com o Coritiba, a Ponte Preta chegou a 27 pontos, em 11º lugar. O time volta a campo na sexta-feira, às 19h, quando recebe o Goiás no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 21ª rodada. O adversário está em nono com 28 pontos.

O técnico Nelsinho Baptista vai aproveitar o treino desta quinta-feira para definir a equipe. A principal dúvida está no ataque. Com Jeh suspenso, o treinador pode optar por Gabriel Novaes no comando do ataque. Tentando embalar no torneio, a Ponte busca a sétima vitória consecutiva em seu estádio.