Dudu rompe ligamento, passará por cirurgia e perderá restante da temporada do Palmeiras

Após deixar o campo ainda no primeiro tempo da partida com o Vasco, Dudu teve confirmadas nesta segunda-feira lesões no joelho direito. O atacante terá que ser submetido a cirurgia e não deve mais entrar em campo para defender o Palmeiras na atual temporada. O time paulista é o vice-líder do Brasileirão e está nas quartas de final da Copa Libertadores.

Dudu sofreu uma torção no joelho direito, com ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e lesão no menisco. Ainda no Allianz Parque, no domingo, a condição de Dudu já preocupava comissão técnica e elenco palmeirense.

No vestiário, os médicos realizaram as primeiras avaliações, no qual suspeitaram de lesão do ligamento cruzado anterior – fato que foi confirmado nesta segunda-feira. Ele foi substituído por Breno Lopes ainda no primeiro tempo, aos 43 minutos.

O Palmeiras não divulga prazo de recuperação da lesão dos seus jogadores e adota uma postura cautelosa, aguardando as primeiras respostas do atacante após a operação clínica. Dudu iniciará nesta semana a fisioterapia e passará por cirurgia nos próximos dias, ainda sem data marcada.

A ruptura do LCA é uma das mais preocupantes entre os atletas de alto rendimento. Bruno Henrique, atacante do Flamengo, ficou afastado por quase um ano após sofrer lesão do tipo, em 2022, e teve de passar por reconstrução ligamentar. Em cenário semelhante, Dudu deve retornar somente no início do próximo ano, para a disputa do Campeonato Brasileiro.

Aos 31 anos, Dudu foi preservado em muitos momentos pelo técnico Abel Ferreira nesta temporada – foi titular em dois terços dos jogos do Brasileirão – e, nos números, ficou abaixo de seu desempenho usual. Em 42 jogos disputados, marcou três gols e deu sete assistências.

Com a lesão confirmada, perderá a reta final do Campeonato Brasileiro – no qual o Palmeiras está na vice-liderança, atrás do Botafogo – e da Libertadores. Nesta quarta-feira, a equipe alviverde enfrenta o Deportivo Pereira para garantir vaga nas semifinais.