Esporte Dudu faz progressão para o campo no Palmeiras e avança em recuperação de cirurgia no joelho

O atacante Dudu esteve presente no treinamento do Palmeiras nesta quarta-feira, na Academia de Futebol para dar sequência ao organograma previsto pelo Núcleo de Saúde e Performance para a recuperação no seu joelho direito.

O camisa sete, que ainda não está em transição física, vem fazendo tiros de corrida com velocidade moderada e trabalhos simples com bola. O objetivo é fazer com que o atleta readquira a qualidade do movimento.

Com cinco meses completos da cirurgia no joelho direito, Dudu vai passar a complementar o seu tratamento com atividades no campo. Ele sofreu uma torção em partida com o Vasco em agosto do ano passado e teve constatada uma ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco.

O seu retorno vai depender da evolução do tratamento, mas existe uma expectativa de que ele possa reforçar a equipe ao final do Campeonato Paulista.

O técnico Abel Ferreira aproveitou o treinamento para fazer alguns ajustes na equipe de olho no duelo com o Ituano, que acontece nesta quinta-feira, pelo Campeonato Paulista. Ele promoveu uma atividade tática com ênfase em transições, movimentações específicas e contra-ataques. O setor ofensivo fez treino de finalização e aprimoramento de construção de jogadas.

Líder do Grupo B com dez pontos, o Palmeiras segue invicto no Campeonato Paulista. Em quatro jogos, foram três vitórias e um empate.