Dudu deixa clima de ‘já ganhou’ para a torcida do Palmeiras: ‘Falta muito ainda’

Virou rotina neste Brasileirão ver o palmeirense comemorando. A cada vitória do líder isolado, a torcida faz enorme festa e até já solta o grito de “campeão.” O clima contagiante e a contagem regressiva não empolgam o experiente ídolo Dudu, que mantém os pés no chão e prega respeito aos adversários.

Depois de fechar o placar em mais uma vitória dominante do time, desta vez por 3 a 1 sobre o Botafogo, no Engenhão, Dudu mostrou serenidade nas palavras para não soar soberbo. Erguer o troféu é questão de tempo e ao mesmo tempo, assunto proibido abertamente entre o elenco.

“Acho que faltam muitos jogos ainda e é um campeonato difícil. Tínhamos dois jogos fora e conseguimos seis pontos, o que é muito importante para a nossa caminhada”, afirmou Dudu, ao SporTV. “Tomamos o gol e ficamos tranquilos. Estamos em um bom caminho, mas não ganhamos nada.”

Dudu festeja a boa fase longe do Allianz Parque e já espera mais um passo na quinta-feira, diante do Coritiba, agora em casa. Com 10 pontos de vantagem sobre o Internacional, o clube pode dar a volta olímpica com três rodadas de antecedência e tenta abreviar esse prazo. Antecipar a meta significa sair de férias antes em ano que começou logo nos primeiros dias.

“Caminhamos para o nosso objetivo, a equipe está bem preparada para isso e devemos continuar assim nessas nove finais”, completou Dudu, que chegou a 204 jogos disputados pelo Palmeiras, se tornando o terceiro com mais partidas disputadas. Ele esteve presente em todas as rodadas do Brasileirão.

Mais uma vez obrigado a cumprir suspensão por acúmulo de cartões, Abel Ferreira deixou o gramado do Engenhão protestando contra Wilton Pereira Sampaio pela diferença de conduta. Na visão do português, o árbitro foi tolerante em bronca de Luís Castro e já o amarelou na primeira cobrança, não admitindo ser questionado.