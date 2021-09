Dudu abre mão de folga no Palmeiras e treina na Academia de Futebol

Ídolo do Palmeiras, Dudu abriu mão de sua folga e foi à Academia de Futebol nesta terça-feira para fazer um trabalho físico. O elenco só voltará aos treinos na quarta-feira, mas o atacante quis usar o dia livre para estar bem condicionado fisicamente.

Em uma rede social, o meia-atacante publicou uma imagem no centro de excelência do CT do Palmeiras ao lado do preparador físico Thiago Maldonado e do fisioterapeuta Marcelo Gondo. Ele recuperou a titularidade recentemente, tem sido um dos destaques da equipe de Abel Ferreira nas últimas partidas e vive a sua melhor fase desde que retornou do Catar.

Já Weverton, Gómez e Piquerez se apresentaram às seleções brasileira, paraguaia e uruguaia, respectivamente, na segunda. Eles foram convocados para as Eliminatórias Sul-Americanas e devem retornar ao clube no dia 10. Outros atletas aproveitaram os dias livres para viajar.

O elenco palmeirense ganhou três dias de descanso após a vitória sobre o Athletico-PR porque o próximo compromisso é apenas no dia 12 de setembro, um domingo, contra o Flamengo, no Allianz Parque, pela primeira rodada do returno do Brasileirão.

A CBF decidiu adiar jogos de times com jogadores convocados durante a Data Fifa – caso do Palmeiras – e, com isso, possibilitou um período de descanso para essas equipes.