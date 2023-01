Esporte Duda e Ana Patrícia ficam com prata no Pro Tour Finals de Vôlei de Praia

A dupla Duda e Ana Patrícia ficou com o vice-campeonato no Pro Tour Finals de vôlei de praia em Doha, no Catar. As brasileiras foram derrotadas por 2 sets a 0 contra as americanas Hughes e Cheng na decisão. O torneio reuniu os 10 melhores times do Circuito Mundial de 2022 e as brasileiras terminaram no topo do ranking mundial.

A campanha foi impecável até a final, com quatro vitórias na fase de grupos, o que garantiu vaga direta na semifinal da competição. Na disputa por vaga na final, Duda e Ana Patrícia enfrentaram Clancy e Mariafe, da Austrália, vice-campeãs olímpicas em Tóquio-2020. De virada, as brasileiras fizeram 2 sets a 1, com 15/21, 21/12 e 15/11.

Na final, as adversárias foram Hughes e Cheng, dos Estados Unidos, medalhistas de ouro da etapa de Torquay, Austrália, do Pro Tour Challenge e do Pro Tour Elite16 de vôlei de praia. Com as conquistas, a dupla recebeu convite para Pro Tour Finals em Doha. As americanas forçaram o jogo da final e fecharam o placar em 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/18.

Apesar da derrota na final do Pro Tour Finals, Duda e Ana Patrícia encerraram a temporada de 2022 como líderes do ranking mundial, com 8560 pontos. Bárbara Seixas e Carol Solberg estão em segundo, com 7260.