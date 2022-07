Esporte Du Queiroz revela ameaças sofridas nas redes sociais após derrota do Corinthians

Após a derrota de 2 a 0 do Corinthians para o Atlético-GO, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, novos casos de ameaça foram relatados pelos jogadores alvinegros. O volante Du Queiroz divulgou em seu perfil no Instagram imagens que mostram o teor das mensagens.

O jogador começou a partida como titular, antes de ser substituído no intervalo para a entrada de Giuliano. Após a partida, o volante publicou nesta quinta-feira as ameaças sofridas nas redes sociais. Mensagens, como “vagabundo. Favelado lixo. Quero ver se você tem peito de aço. Vai morrer”, foram divulgadas pelo atleta.

Em resposta, o jogador se defendeu das ameaças. “Qual que é a ‘fita’? ‘Tá’ ameaçando ‘nóis’? Olha o respeito”, em conversa com o torcedor por meio de mensagens no Instagram. “Sou favelado mesmo, e não vou mais ficar me calando diante de ‘umas parada’ dessa! Sou sujeito homem, tenho família para sustentar”, afirmou o jogador, após postar o print da conversa.

No início do ano, outros membros do elenco relataram ameaças vindas de torcedores após resultados negativos da equipe. Willian, atacante e camisa 10 do Corinthians, foi à Polícia Civil, em junho, fazer um Boletim de Ocorrência após mensagens de ódio nas redes sociais direcionadas à sua família.

Já em julho, após classificação do Corinthians sobre o Santos na Copa do Brasil, Cássio foi vítima de agressão de um torcedor santista que invadiu o campo. Na ocasião, o goleiro afirmou que o cenário do futebol brasileiro caminha para uma “tragédia anunciada”.

Até o momento desta matéria, o Corinthians não se pronunciou sobre o caso. A equipe volta a campo neste sábado para enfrentar o Botafogo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. A partida de volta da Copa do Brasil com o Atlético-GO acontece no próximo dia 17 de agosto, em São Paulo.