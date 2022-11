Drugovich e Pietro vão para a pista e Hamilton lidera 1º treino do GP de Abu Dabi

Em treino com a presença de dois brasileiros na pista, a Mercedes voltou a mostrar força neste fim de temporada da Fórmula 1. O inglês Lewis Hamilton foi o mais rápido, seguido de perto pelo companheiro de time e compatriota George Russell na primeira sessão livre do GP de Abu Dabi, o último do ano. Pietro Fittipaldi e Felipe Drugovich tiveram desempenho discreto nesta sexta-feira.

Em seu primeiro treino na F-1, Drugovich completou 23 voltas sem cometer erros, pela Aston Martin. E marcou o tempo de 1min28s672, pouco mais de um segundo mais lento que o alemão Sebastian Vettel, tetracampeão mundial e titular da mesma equipe (1min27s268) – o experiente piloto, por sinal, está se despedindo da categoria neste fim de semana.

Campeão por antecipação da Fórmula 2, o brasileiro de 22 anos se tornou reserva da Aston Martin em setembro e já ganhou sua primeira chance na pista. No início do mês, teve seu primeiro contato com um carro da categoria num teste fechado da equipe no Circuito de Silverstone. Nesta sexta, foi o 20º e último colocado.

Pietro Fittipaldi, por sua vez, foi um pouco melhor, aproveitando sua maior quilometragem na F-1. Foi a segunda vez neste ano que foi para a pista num treino livre. E também esteve nos testes de pré-temporada. No GP do México, o brasileiro não teve sorte. Um problema no carro permitiu apenas sete voltas no traçado.

Nesta sexta, completou 25 giros na pista e não fez feio. Ficou muito perto do titular da Haas, o dinamarquês Kevin Magnussen, pole position no GP de São Paulo, na semana passada. Em 17º, Pietro ficou logo atrás do companheiro de time, com 1min28s204, contra 1min28s142 do piloto da Dinamarca.

Tanto Pietro quanto Magnussen estiveram longe de alcançar o ritmo da Mercedes nesta primeira sessão em Abu Dabi. Foram quase dois segundos mais lentos que Lewis Hamilton, que emplacou o melhor tempo do treino, com pneus macios: 1min26s633. Logo atrás veio Russell, que faturou sua primeira vitória na F-1 no GP brasileiro, com 1min26s853.

O bom desempenho da Mercedes apenas uma semana depois de dominar o GP de São Paulo confirma que a equipe vai terminar a temporada em alta, dando indícios de uma recuperação para tentar brigar novamente pelo título em 2023. Neste ano, o time esteve longe de desbancar a Red Bull e ainda sonha em superar a Ferrari no Mundial de Construtores.

As duas rivais foram discretas nesta primeira sessão. O monegasco Charles Leclerc anotou o terceiro melhor tempo (1min26s888), enquanto o espanhol Carlos Sainz Jr. ficou fora, para dar lugar a um dos novatos que correram nesta sessão. O mesmo aconteceu com Max Verstappen, na Red Bull.

O time austríaco, que vive momento interno delicado após troca de críticas entre os dois pilotos no Brasil, contou com o mexicano Sergio Pérez, na quarta posição, com 1min26s967.

Na sequência, vieram o neozelandês Liam Lawson, substituto de Verstappen, com 1min27s201; Vettel, com 1min27s268; o russo Robert Shwartzman, na vaga de Sainz, com 1min27s429; o australiano Daniel Ricciardo, da McLaren, com 1min27s619; o finlandês Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, com 1min27s655; e o tailandês Alexander Albon, da Williams, com 1min27s840.

Foram sete novatos na pista dos Emirados Árabes Unidos, além do veterano polonês Robert Kubica, pilotando o carro do chinês Zhou Guanyu, da Alfa Romeo, e dos dois brasileiros. Também estiveram no primeiro treino livre o australiano Jack Doohan (ocupando o carro de Fernando Alonso/Alpine), o mexicano Pato O’Ward (Lando Norris/McLaren), o americano Logan Sargeant (Nicholas Latifi/Williams), o russo Robert Shwartzman (Carlos Sainz Jr./Ferrari) e o neozelandês Liam Lawson (Max Verstappen/Red Bull).

Os pilotos voltam para a pista às 10 horas desta sexta-feira, pelo horário de Brasília. O terceiro treino livre será às 7h30 de sábado. O treino classificatório está marcado para as 11h. E a corrida, no domingo, será às 10 horas.