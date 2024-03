Douglas Costa tem lesão diagnosticada e pode desfalcar Fluminense na semifinal contra Flamengo

Douglas Costa pode desfalcar o Fluminense, sábado, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca contra o Flamengo, sábado, às 21 horas, no Maracanã. O atacante teve diagnosticada, nesta terça-feira, uma lesão em um músculo da coxa direita sofrida na derrota, por 4 a 2, diante do Botafogo, no domingo.

Douglas Costa deixou o gramado aos 40 minutos do primeiro tempo, após tentar um cruzamento, substituído por Jhon Arias. O veterano, de 33 anos, já iniciou o tratamento, mas os médicos do clube tricolor não fizeram previsão de liberação do atleta.

O jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca está previsto para domingo, dia 17, também no Maracanã. Por ter terminado em primeiro lugar a Taça Guanabara, o Flamengo tem a vantagem de se classificar para final, caso a soma dos resultados seja igual.

Outro desfalque para a escalação do técnico Fernando Diniz será o volante André, expulso frente ao Botafogo. Alexsander, Lima e Renato Augusto são as opções do treinador para o início do jogo com o Flamengo.