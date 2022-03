Dortmund vence em casa e diminui para sete pontos a diferença para o líder Bayern

Ainda sonhando com o título do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund diminuiu para sete pontos a diferença para o líder Bayern de Munique ao derrotar o Arminia Bielefeld, por 1 a 0, na tarde deste domingo, no Westfalenstadion, pela 26ª rodada.

Com a vitória, o Borussia chegou ao seu terceiro jogo sem derrota e soma agora 53 pontos, contra 60 do Bayern, que empatou no sábado com o Hoffenheim, quinto colocado (44 pontos), por 1 a 1.

O Bielefeld, por outro lado, ficou estacionado na 15ª colocação, com 25 pontos, na beira da zona de rebaixamento – o Stuttgart, que hoje disputaria o playoff do rebaixamento, tem 23 e figura em 16º.

Com quase 60% de posse de bola, o Borussia Dortmund dominou grande parte do duelo, mas viu o adversário finalizar mais. No entanto, abriu o placar logo na primeira boa oportunidade. Thorgan Hazard tocou para Wolf, que chutou rasteiro, dentro da pequena área, para fazer 1 a 0.

O Bielefeld equilibrou o duelo, mas teve dificuldade em criar jogadas de perigo. O time visitante, inclusive, foi salvo pelo VAR, que aconselhou o juiz a não marcar pênalti em um lance confuso envolvendo Robin Hack. No primeiro momento, a penalidade foi marcada, mas Bastian Dankert voltou atrás e fez o jogo seguir.

Antes da ida para o intervalo, o Dortmund criou mais duas oportunidades de gol, ambas para fora. O gol quase voltou a sair aos 14 da etapa complementar, quando Malen entrou em velocidade e mandou caprichosamente no travessão.

O Bielefeld até conseguia finalizar, mas demorou para criar boas situações. O time visitante chegou a esboçar uma pressão nos minutos finais do duelo. Okugawa teve a grande chance de empatar, porém, a bola desviou na defesa e saiu pela linha de fundo, decretando a igualdade.

Ainda neste domingo, o Bayer Leverkusen empatou por 1 a 1 com o Colonia e se manteve firme na terceira posição, com 45 pontos, deixando seu adversário em sétimo, com 39. O jogo foi realizado na Leverkusen Arena. E o Eintracht Frankfurt superou o Bochum por 2 a 1, em casa.