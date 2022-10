Dortmund goleia, Bayern vence fora e dupla mantém perseguição ao líder no Alemão

A disputa pela liderança do Campeonato Alemão continua bastante apertada após o início da 11ª rodada. Na manhã deste sábado, o Borussia Dortmund atropelou o Stuttgart por 5 a 0 jogando no Signal Iduna Park, enquanto o Bayern de Munique venceu o Hoffenheim por 2 a 0 fora de casa. O Freiburg, que também está na briga pela parte de cima, venceu o Weder Bremen por 2 a 0 jogando diante de sua torcida.

Com a vitória, o Bayern de Munique chega a 22 pontos, um a menos que o líder Union Berlin, que tem um jogo a menos e entrará em campo neste domingo para enfrentar o lanterna Bochum. O Freiburg fica em terceiro, com 21 pontos, seguido de perto pelo Dortmund, que tem 19 pontos e está em quarto.

O Borussia começou com tudo diante do Stuttgart e, aos 13 minutos do primeiro tempo, já vencia por 2 a 0. Jude Bellingham, que teve mais uma grande atuação, abriu o placar e Niklas Sule fez o segundo gol. O americano Giovanni Reyna fez 3 a 0 aos 44 minutos. No segundo tempo, Bellingham marcou mais um e Moukoko fez o quinto do time aurinegro.

Jogando em Sinsheim, o Bayern de Munique marcou os dois gols da vitória sobre o Hoffenheim ainda no primeiro tempo. O time de Julian Nagelsmann saiu na frente com Musiala aos 17 minutos e ampliou com Maxim Choupo-Moting, aos 38 minutos.

A rodada deste sábado ainda teve uma reação emocionante do RB Leipzig diante do Augsburg. Jogando em casa, o Augsburg abriu 3 a 0 com gols de Berisha, Demerovic e Ruben Vargas. Mas aos 20 minutos do segundo tempo, o lateral brasileiro Iago foi expulso e complicou a vida do Augsburg. O RB Leipzig iniciou a reação com André Silva. Nkunku diminuiu para 3 a 2 aos 44 e Hugo Novoa Ramos marcou o gol de empate aos 45 minutos.

Outro empate agitado na rodada foi entre Bayer Leverkusen e Wolfsburg. Após perder pênalti, Diaby insistiu e fez 1 a 0 para o Leverkusen, que sofreu gol de empate quando Andrich marcou aos 28. Arnold, cobrando pênalti, virou o jogo para o Wolfsburg no segundo tempo. Mas Frimpong deixou tudo igual novamente e decretou o empate por 2 a 2.