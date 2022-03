Dortmund deixa Augsburg empatar e vê Bayern disparar na liderança do Alemão

O Borussia Dortmund está vivendo uma temporada de altos e baixos, e a semana atual serviu para ampliar consideravelmente a parte negativa da atual jornada aurinegra. Depois da eliminação para o Rangers, da Escócia, na Liga Europa, o time comandado por Marco Rose empatou por 1 a 1 com o Augsburg, na SGL Arena, e viu a distância para o líder Bayern de Munique aumentar no Campeonato Alemão.

O resultado no encerramento da 24ª rodada da liga nacional deixou o Dortmund com 50 pontos, ainda em segundo lugar, mas a diferença para o Bayern, que era de seis pontos no início da rodada, subiu para oito. O resultado é ainda mais desanimador quando considerada a situação do algoz deste domingo: o Augsburg é o 15º colocado, com 23 pontos, e está brigando contra o rebaixamento.

Apesar de a fase vivida não ser das melhores e de o time ter entrado em campo sem Reus, lesionado, os torcedores do Borussia esperavam uma vitória tranquila, justamente em razão da situação do adversário. Aos 35 minutos do primeiro tempo, Thorgan Hazard alimentou essa expectativa ao marcar um golaço. Ele entrou na área pelo canto direito, já driblando um marcador, deixou outro no chão enquanto avançava em direção ao gol e chutou rasteiro para colocar a bola na rede.

Parecia que tudo ficaria bem para continuar a missão de tentar alcançar o Bayern de Munique na tabela. A reta final do jogo, contudo, reservou uma enorme frustração aos aurinegros. O cronômetro marcava 33 minutos do segundo tempo quando Sarenren-Bazee marcou o gol do empate do Augsburg. Depois disso, a rede não voltou a balançar na SGL Arena.

Agora focado apenas no Campeonato Alemão, com menor esperança de título, o Borussia Dortmund volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Mainz, na casa do adversário, às 11h30, pela 25ª rodada. O Augsburg, por sua vez, vai à Schücho Arena enfrentar o Arminia Bielefeld na sexta-feira, a partir das 16h30.