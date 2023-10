Dorival vê São Paulo em mais finais e revela que Calleri está na Argentina tratando o tornozelo

O técnico Dorival Júnior mostrou confiança em levar o São Paulo a mais decisões na próxima temporada. Nesta segunda-feira, em entrevista ao SporTV, o treinador campeão da Copa do Brasil fez um prognóstico animador para 2024, revelou que Calleri está na Argentina fazendo exames para possível cirurgia no tornozelo, e ainda elogiou o técnico Tite e a campanha do Botafogo em papo bastante sincero no qual não escondeu a mágoa pela saída do Flamengo.

O treinador revelou, de cara, que os jogadores do São Paulo se espantaram com seu discurso na primeira reunião com o elenco. Disse que o acharam um “maluco”. “No dia que cheguei ao São Paulo, na primeira reunião, eu pontuei os jogadores para que eles se preparassem que iam disputar uma decisão de campeonato ainda este ano. Um olhou para o outro e falou: acho que contratamos um louco e não um treinador”, afirmou.

E explicou sua impressão. “A cara de um para o outro dizia o que era o momento do São Paulo. Mas eu confiava muito, primeiro no meu trabalho e da minha comissão. Segundo, por tudo o que podíamos fazer vendo o São Paulo atuando no ano anterior contra o próprio Flamengo (onde estava). Foi a única que conseguiu envolver o Flamengo”, admitiu.

A equipe realmente engrenou, foi até as quartas da Copa Sul-Americana e ainda ergueu o troféu da Copa do Brasil contra o rival carioca. Primeira profecia cumprida, Dorval já faz prognósticos animadores para 2024.

“Eu não tenho dúvida que ano que vem vamos brigar por um campeonato, no mínimo”, afirmou. “Mas precisamos de todo mundo em condições. Calleri está fazendo exames na Argentina e (possivelmente) tenhamos mudança por completo (na programação até dezembro). Ao contrário, gostaria de tê-lo o máximo possível”, revelou. O atacante vem desde o estadual atuando com dores e pode ser submetido a cirurgia. Ele aproveitou a suspensão diante do Vasco para ir a seu país se consultar com médico pessoal.

Ainda no bate-papo com o SporTV, o treinador elogiou o técnico Tite. Que está acertando com o Flamengo. “Profissional de altíssimo nível. É o melhor treinador do País e eu não tenho dúvidas disso. Para mim ele terá material suficiente para montar uma grande equipe”, disse, projetando um trabalho vencedor do companheiro de profissão no Rio.

Aproveitou para revelar sua mágoa por ser trocado pelo português Vítor Pereira no Flamengo. “Fiquei bastante chateado pela saída. Até porque quando peguei o time lá atrás, esses jogadores não tinham valor, estavam sendo questionados, muitas dúvidas e, de repente, se torna o melhor elenco Sul-Americano. Menos de um mês depois, após perder o Mundial, falavam que precisava de reforços. Estranhei tudo isso.”

Dorival aproveitou para elogiar o trabalho do líder Botafogo no Brasileirão. “É surpresa pelo início, quando todos projetaram (os candidatos ao título) e não colocaram o Botafogo nessa condição. A partir daí, o trabalho vai sendo desenvolvido, vai criando um corpo e é natural que depois de 10, 12 rodadas, já se veja outro momento”, disse. “AS lógicas mudam. Credito isso à dedicação, trabalho, comprometimento e qualidade do time. É muito compacto, tem padrão, mas modifica ao longo da partida”, elogiou.