Dorival tem melhor desempenho em finais que Vítor Pereira; veja números

Corinthians e Flamengo fazem o tão aguardado primeiro duelo da final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 21h45, na Neo Química Arena. O confronto entre os dois clubes de maior torcida no Brasil coloca lado a lado treinadores de perfis vencedores. Nos números, Dorival Júnior leva a melhor sobre Vítor Pereira quanto ao desempenho em finais em suas respectivas carreiras. O técnico brasileiro ganhou nove das 12 decisões que disputou, enquanto o treinador português se saiu vencedor quatro vezes em sete oportunidades.

Vítor Pereira foi campeão da Supercopa de Portugal em 2011 e 2012 com o Porto, além de ter vencido a Copa da Grécia em 2015 com o Olympiakos e a Supercopa da China com o Shanghai SIPG em 2019. Foram três vices no currículo. Com o Porto, perdeu a final da Supercopa Europeia para o Barcelona de Pep Guardiola em 2011 e a Copa da Liga Portuguesa para o Braga em 2013. Já em 2014, perdeu a final da Copa do Rei da Arábia Saudita comandando o Al Ahly.

Em sua primeira temporada no futebol brasileiro, Vítor Pereira levou o Corinthians à final da Copa do Brasil, mas caiu para o São Paulo nas semifinais do Paulistão e nas quartas de final da Libertadores para o próprio Flamengo.

Já Dorival Júnior ostenta nove títulos que foram disputados em jogos decisivos, sendo sete estaduais. Dorival levantou o caneco do Catarinense (2004), Pernambucano (2006), Paranaense (2008 e 2020), Paulista (2010 e 2016), Gaúcho (2012), além da Copa do Brasil (2010) e da Recopa Sul-Americana (2011). Foi campeão com Figueirense, Sport, Athletico, Coritiba, Santos e Internacional.

O treinador saiu derrotado em finais três vezes. No Paulistão de 2007, perdeu o título com o São Caetano para o Santos. Já na Copa do Brasil de 2015, agora comandando o time da Vila Belmiro, foi batido pelo Palmeiras. A Supercopa do Brasil 2019 foi a última decisão que perdeu. O Athletico-PR foi superado pelo Flamengo de Jorge Jesus por 3 a 0. Esta será a sua terceira final de Copa do Brasil.

O Flamengo também disputará a decisão da Libertadores contra o Athletico-PR, no próximo dia 29. Dorival é um dos nomes cogitados para substituir Tite no comando da seleção brasileira após a disputa da Copa do Mundo do Catar.

Corinthians e Flamengo fazem o primeiro jogo das finais da Copa do Brasil nesta quarta-feira, em São Paulo, e a partida da volta na quarta-feira da próxima semana, no Maracanã.