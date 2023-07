Esporte Dorival pode preservar desgastados no São Paulo; Calleri treina com bola

Após a importante vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras na Copa do Brasil, o técnico Dorival Júnior deve preservar jogadores mais desgastados no duelo deste domingo, com o Red Bull Bragantino, pela 14ª rodada do Brasileirão. Nomes como Arboleda, Rafinha e Gabriel Neves podem ser alguns dos escolhidos para deixar o time titular, que já terá algumas modificações em relação ao clássico por causa de problemas físicos.

Calleri, que jogou no sacrifício e saiu de campo com dores nas costas, trabalhou parcialmente com bola no treino desta sexta-feira e encerrou o trabalho com a preparação física no gramado. Embora a tendência seja que o argentino fique disponível, é mais provável que Dorival escolha não colocá-lo em risco novamente.

Já o zagueiro Alan Franco, com dores na perna direita, permaneceu na parte interna do CT da Barra Funda e fez hidroterapia na piscina. O atacante Luciano também trabalhou apenas com o departamento de fisioterapia, pois se recupera de dores na panturrilha direita. Os dois têm poucas chances de serem utilizados.

Um dia antes, na quinta-feira, o volante Talles Costa e o lateral-direito Moreira foram liberados pelo departamento médico para treinar sem restrições com o grupo são-paulino. O também lateral-direito Wellington, que vinha recuperando o ritmo desde junho após operação no tornozelo esquerdo, está perto de voltar.