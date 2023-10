Esporte Dorival Júnior ‘rege’ hino do São Paulo com orquestra ao lado de João Carlos Martins

Dorival Júnior foi o grande responsável por trazer a harmonia necessária ao time do São Paulo e fazer a equipe jogar “por música” na campanha que garantiu o título inédito da Copa do Brasil. Acostumado a conduzir os jogadores à beira do gramado, o treinador teve uma experiência bastante diferente na segunda-feira, ao “reger” um time de músicos que executaram o hino do São Paulo durante uma apresentação de música erudita.

A cena aconteceu durante uma apresentação da Bachiana Filarmônica no Teatro Bradesco, na capital paulista. Dorival dividiu o palco com João Carlos Martins, um dos maestros mais prestigiados do País e torcedor ilustre da Portuguesa. O vídeo do momento viralizou entre torcedores do São Paulo nas redes sociais.

Dorival Júnior chegou ao São Paulo em abril deste ano para substituir Rogério Ceni no comando do São Paulo. Apesar da campanha irregular no Brasileirão, o time chegou às quartas de final da Copa Sul-Americana, caindo nos pênaltis para a LDU, e conquistou a Copa do Brasil ao superar o Flamengo na decisão, em uma campanha que deixou pelo caminho os rivais Palmeiras e Corinthians.

O vínculo do treinador com o tricolor paulista vai até dezembro de 2024, mas a diretoria são-paulina estuda estender o contrato. Dorival acumula 41 jogos pelo clube desde que assumiu a equipe no primeiro semestre, com 20 vitórias, 9 empates e 12 derrotas.

O São Paulo volta a campo no sábado, quando enfrenta o Vasco, às 18h30, em São Januário, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Classificado automaticamente para a Copa Libertadores por causa do título da Copa do Brasil, o time está na décima posição, com 34 pontos, a oito de distância da zona de rebaixamento.