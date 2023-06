Dorival Júnior lamenta falta de efetividade do São Paulo e minimiza expectativa por reforços

O São Paulo voltou a perder no Brasileirão, neste sábado, ao ser derrotado por 1 a 0 para o Cruzeiro, na Arena Independência. O técnico Dorival Júnior elogiou o desempenho do time, mas lamentou o resultado negativo, que tirou a chance da equipe entrar no G-4 da competição. O comandante tricolor reconheceu que o time não está correspondendo em momentos decisivos.

“O futebol é inexplicável. Não tem como traduzir aquilo que tem acontecido em 90 minutos, o volume que tivemos, as condições que tivemos. As possibilidades de gols criadas e saindo com resultado negativo. Foi assim no jogo com o Corinthians, assim com o Grêmio e em outros jogos que tivemos volume e o principal não aconteceu. Seria um resultado fundamental que nos colocaria pressionando os quatro primeiros”, disse o treinador, em entrevista coletiva após a partida.

O tricolor paulista saiu perdendo logo ao 3 minutos de jogo, quando Rafinha cabeceou contra o próprio gol após cruzamento venenoso da direita. O São Paulo criou oportunidades e poderia ter saído com a vitória, mas parou na boa atuação de Rafael Cabral. O time fica na nona colocação, com 18 pontos, e pode ser ultrapassado até o fim da rodada.

“Estamos nos aproximando de um salto e não estamos conseguindo confirmar, mesmo fazendo bons jogos, prevalecendo, criando, acuando os nossos adversários. Não estamos conseguindo ser efetivos”, comentou.

Para a sequência da temporada, o São Paulo já acertou o retorno do atacante Alexandre Pato. O time do Morumbi chegou a negociar com Marinho, que estava no Flamengo, mas o jogador acertou a sua ida para o Fortaleza. Ao ser questionado sobre a chegada de reforços, Dorival minimizou a expectativa pela contratação de novos atletas e voltou dizer que espera não ter jogadores negociados com outros clubes.

“Caso chegue um ou outro seria importante, mas tenho que valorizar aqueles que aqui estão, tirando o máximo de cada um e brigando pelas melhores posições na competição. Cada um deles é importante e vou com esse grupo até o final”, afirmou.

A equipe de Dorival Júnior volta a campo na terça-feira, quando enfrenta o Tigre, no Morumbi, às 21h30, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. O time brasileiro só perde a vaga nas oitavas de final se o rival tirar uma diferença de oito gols de saldo.