Dorival Junior deixa o Flamengo: ‘Diretoria entendeu que momento era de mudança’

Dorival Junior anunciou nesta sexta-feira sua saída do Flamengo. Campeão da Libertadores e da Copa do Brasil com a equipe rubro-negra em 2022, o treinador tinha vínculo com o clube até 31 de dezembro.

Ao longo do dia, informações sobre a aproximação de acordo da equipe com o português Vítor Pereira levantaram uma série de rumores e causaram incômodo no treinador, que revela que a diretoria entende ser o momento certo para uma mudança no comando técnico. As negociações entre Flamengo e Dorival Junior se arrastavam há algumas semanas.

“Quero aqui esclarecer apenas dois aspectos: primeiro, desde a minha chegada ao Flamengo a minha única preocupação e atenção, e com todo respeito possível, foi dedicado a este clube. Eu disse à diretoria ao final do campeonato que o ano de 2023 não seria diferente. Financeiramente, minha renovação não seria um problema, como nunca foi. A diretoria entendeu, e eu respeito isso, que esse momento seria o de uma mudança”, iniciou Dorival Junior em vídeo publicado em suas redes sociais.

Dorival Junior foi contratado em 10 de junho pelo Flamengo. O técnico fazia ótima campanha pelo Ceará na Copa Sul-Americana, mas decidiu trocar de ares pela oportunidade de dirigir novamente o clube carioca.

O treinador chegou ao Flamengo com a missão de apaziguar os ânimos após a saída do português Paulo Sousa, que fazia temporada claudicante. O novo treinador colocou a equipe nos trilhos e organizou taticamente o time para contar com Pedro e Gabriel Barbosa como dupla de ataque.

Apesar de sofrer com algumas críticas por não escalar os titulares no Campeonato Brasileiro, Dorival conseguiu convencer a imprensa e torcedores ao levantar as taças da Libertadores e da Copa do Brasil. As campanhas credenciaram o treinador a ser o futuro comandante da seleção brasileira, cujo posto será deixado por Tite ao fim da Copa do Mundo.

Nesta temporada, como técnico do Flamengo, Dorival Junior completou 43 partidas, com 26 vitórias, oito empates e nove derrotas, tendo 77 gols marcados e 35 gols sofridos. No Brasileirão, a equipe terminou na quinta posição.

“Quero deixar um agradecimento aos jogadores, aos funcionários do clube, que fizeram o nosso dia leve de trabalho, dedicação, e comprometimento. Eu carrego no coração toda a história de participação de cada um de vocês. Que às vezes sem ter de onde tirar, estão ali acompanhando o clube torcendo, fazendo com que o Maracanã seja sempre palco maravilhoso”, finalizou Dorival em seu breve comunicado.

O Flamengo agora tem caminho livre para acelerar as conversas com o novo treinador. A principal missão do time na próxima temporada é o Mundial de Clubes, que ainda não tem data nem local confirmados.