Dorival Júnior cobra paciência de são-paulinos com Erison e David: ‘Ainda sem totais condições’

Desde a cirurgia de Calleri que Dorival Júnior vem quebrando a cabeça para achar um centroavante no São Paulo. Ciente que o argentino faz muita falta, o treinador vem fazendo um rodízio na frente, com David e Erison ganhando chance, mas sem anotar gols. O comandante pediu calma à torcida, frisando que a dupla ainda busca melhor ritmo após longo tempo parada por lesão.

Erison iniciou a partida diante do Athletico-PR e David foi o escolhido contra o Cruzeiro. Contra os paranaenses quem anotou no 1 a 1 foi Thiago Maia e contra os mineiros, Luciano saiu do banco para definir o 1 a 0.

A equipe só volta a jogar na quarta-feira, diante do Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro – o Morumbi estará fechado para shows – e Dorival ainda não sabe qual dos dois iniciará, ou mesmo se recolocará Luciano entre os titulares e avançado.

“A torcida estava acostumada com homem de referência, agora temos o David e o Erison de volta após muito tempo afastado. Mas eles ainda não estão em suas totais condições. Temos de ter paciência, pois perdemos um homem importantíssimo de frente”, afirmou o treinador, cobrando apoio aos jogadores.

Ainda exaltou outras peças que entraram somente nos últimos jogos, como o colombiano James Rodríguez. “Todos vem melhorando nosso grupo, mas é natural que o time nem sempre flua como queremos. Mesmo assim a gente vem encontrando boas condições e não está faltando luta, entrega, comprometimento.”

O São Paulo fará dois jogos seguidos na Vila Belmiro. Depois de encarar o Bragantino, vai visitar o Santos. Por causa do clássico que o estádio praiano acabou escolhido como opção para o Morumbi. Havia pequena chance de o duelo com o time do interior ser no Allianz Parque, mas as seguidas lesões na grama artificial do rival acabaram pesando contra.