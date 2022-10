Dorival Jr. desconversa sobre chance de assumir seleção: ‘Meu foco é o Flamengo’

Fazendo um grande trabalho no Flamengo, Dorival Júnior viu seu nome ganhar força nos últimos dias como um dos grandes candidatos a substituir Tite na seleção brasileira após a Copa do Mundo do Catar. Concentrado na decisão da Copa do Brasil com o Corinthians, o treinador desconversou sobre o assunto e disse que o foco está no clube rubro-negro.

Logo após a vitória sobre o Cuiabá, na Arena Pantanal, Dorival Júnior teve de responder sobre a seleção já que ganhou elogios do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, durante a semana. O treinador reconheceu que não é momento para falar de especulações.

“A minha prioridade é o Flamengo. O meu foco é o Flamengo. Nada vai me tirar do foco”, afirmou o treinador, sem querer ser deselegante, mas já com o jogo da Neo Química Arena, quarta-feira, na cabeça.

Não por acaso, deu treinamento aos titulares no Rio neste sábado antes de embarcar para Cuiabá para dirigir a equipe reserva na Arena Pantanal. “Essa preparação não acontece de hoje para amanhã. Ela vem sendo feita gradativamente”, afirmou. “Todos participando, nos preparando para cada partida como se fosse uma decisão. O Flamengo não tem deixado de jogar bem”, seguiu.

Além da Copa do Brasil, o Flamengo também decidirá a Libertadores contra o Athletico-PR, em Guayaquil, dia 29 de outubro. Apesar do elenco repleto de estrelas, Dorival não quer saber de favoritismo.

“De forma alguma o Flamengo é favorito. É um novo momento, um jogo com outras características, são três equipes vivenciando um outro momento e serão jogos dificílimos.”