Dorival Jr. convoca o zagueiro Beraldo para vaga do machucado Bremer na seleção brasileira

Com o sério problema do defensor da Juventus, Dorival Jr. anunciou que zagueiro do PSG ficou com a vaga no grupo

Jogadores não gostam de ser convocados para substituir convocados machucados. Mas Beraldo está de volta à seleção brasileira para substituir o cortado Bremer na rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, contra Chile e Peru, dias 10 e 15, respectivamente. O chamado ocorreu nesta quinta-feira.

A confirmação da grave lesão no joelho esquerdo de Bremer, com necessidade de cirurgia e pausa por até oito meses, obrigou o técnico Dorival Júnior a agir rápido. E o treinador não inventou, chamando o jovem revelado pelo São Paulo com o qual já havia trabalhado no clube e também na seleção nacional – disputou três dos quatro jogos na Copa América.

“O zagueiro Beraldo, do Paris Saint-Germain, foi convocado nesta quinta-feira (3) para a seleção brasileira, que enfrenta o Chile, no dia 10 de outubro, em Santiago, e o Peru, no dia 15, em Brasília, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026”, informou a CBF.

A entidade lamentou a lesão de Bremer, ocorrida logo aos 5 minutos de jogo da Juventus com o RB Leipzig, pela Liga dos Campeões, na Alemanha, na quarta-feira. O jogador deixou o campo chorando, carregado, e exames confirmaram o rompimento do ligamento cruzado anterior.

“Lamentavelmente tivemos a notícia da séria lesão com o atleta Bremer, uma pessoa que merece todo o nosso respeito, consideração, carinho e a torcida, para que retorne o mais rápido possível. Para seu lugar, estamos convocando Beraldo, do PSG”, anunciou Dorival Jr.

A apresentação dos convocados e também da comissão técnica está marcada para a próxima segunda-feira, em São Paulo, após a rodada do fim de semana no Brasileirão e na Europa. Os treinos estavam inicialmente agendados para o CT Joaquim Grava, do Corinthians, mas a CBF optou pela troca para a Academia de Futebol do Palmeiras.