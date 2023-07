Esporte Dorival Jr. aprimora finalizações do São Paulo e usa até traves reduzidas por ‘acerto no alvo’

Os gols desperdiçados contra o Corinthians no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil ainda incomodam o técnico Dorival Júnior. Em busca de mais precisão nas finalizações, o treinador do São Paulo usou até traves menores nesta quinta-feira para melhorar a pontaria do time. E ainda deixou zagueiro e defensores “de lado” para focar na construção de jogadas e finalizações.

Com os titulares à disposição, exceção de Calleri, pelo segundo dia tratando as dores musculares no Reffis do clube, Dorival iniciou o dia com trabalho de toques rápidos e com os jogadores tendo a obrigação de fechar as jogadas com gol em uma trave minúscula, normalmente usada nos trabalhos mais recreativos.

A todo tempo, ao lado do auxiliar Lucas Silvestre, ouvia-se gritos por capricho e de celebração com o alvo acertado. “Boa, boa”, gritava, a cada gol, o treinador. A dupla continuou com as atividades visando as bolas na parte final do treino. Muitas jogadas eram realizadas com tramas com toques de primeira e terminadas com o chute.

Dorival Júnior usou somente meio-campistas e atacantes neste trabalho. Os defensores ficaram sob direção do também auxiliar Pedro Sotero realizando atividades de posicionamento para evitar surpresas contra o Bahia, domingo, às 11 horas, no Morumbi.

A derrota por 2 a 1 para o Corinthians serviu apenas para reforçar algo que Dorival Júnior já vinha cobrando há tempos no São Paulo: efetividade ofensiva. Na visão do treinador, sobretudo em jogos longe do Morumbi, a equipe vem desperdiçando pontos e resultados positivos por não caprichar na hora do último passe ou de anotar os gols.