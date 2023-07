Dorival faz coro a grito da torcida e destaca confiança mútua dentro do São Paulo

A goleada por 4 a 1 sobre o Santos, depois da classificação às semifinais da Copa do Brasil diante do Palmeiras, deixou os são-paulinos em êxtase neste domingo, no Morumbi. A frase “time de guerreiros” foi cantada nas arquibancadas, lotadas com quase 60 mil torcedores, e apreciada por Dorival Júnior durante coletiva de imprensa após a segunda vitória seguida em um clássico.

“Avaliem quantos jogadores entraram em campo, os comportamentos que foram desenvolvidos. O que a torcida gritou no final foi por merecimento. Nós tínhamos sete jogadores que iniciaram contra o Palmeiras dois dias e meio atrás. Eles foram valentes, guerreiros, vibrantes até o final. Até onde deu. Chegou um momento que naturalmente eu tive de alterar”, disse o treinador.

No comando do São Paulo há cerca de três meses, Dorival acredita que conseguiu implementar uma mudança de comportamento dentro do clube, mas não apenas por méritos próprios. Para ele, um dos principais fatores para a atual fase do time é o companheirismo construído no dia a dia e a confiança depositada pelos jogadores na comissão técnica.

“Isso tudo é uma troca de confiança dentro daquilo que vem sendo treinado e assimilado pelos jogadores”, afirmou. “É uma mudança comportamental. Todo mundo assume um papel. Se você é um atacante, você não vai só atacar, você só tem obrigações defensivas. Quando isso acontece, é natural que tenha uma integração muito maior, quando existe entendimento. No jogo de hoje, buscamos mostrar aquilo que encontramos na equipe adversária, buscando espaços, corredores onde iríamos atacar. Treinamos, assimilaram e procuraram ocupar os espaços que aconteciam dentro de campo”, completou.

O técnico tricolor destacou as variações que tem feito na formação e os bons desempenhos de jogadores vindos do banco como exemplos da sintonia entre o elenco. Diante do Santos, Alexandre Pato entrou no jogo para fazer sua primeira partida no Morumbi desde que retornou e marcou o quarto gol são-paulino.

“Quero muito mais dele (Pato). Eu confio que ele vá entender e vai continuar trabalhando como tem de trabalhar. Uma prova de tudo o que está acontecendo com este grupo, todos saem do banco bem. É uma reação natural de um elenco que está criando uma simbiose, uma integração muito legal. Isso tem feito com que nós nos sintamos muito mais fortalecidos e mais próximos uns aos outros”, disse.

Com 14 pontos no Brasileirão e brigando pelo G-4, o São Paulo terá uma semana livre antes de voltar a campo no sábado, quando visita o Cuiabá na Arena Pantanal, em jogo da 16ª rodada do campeonato nacional.