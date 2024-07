Esporte Dorival e comissão da seleção observam jogadores na Copa do Brasil e no Brasileirão

O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, e sua comissão técnica começam nesta terça-feira a observar os jogadores que atuam no Brasil. Eles vão se dividir em grupos para assistir ao maior número possível de jogos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro até o final de agosto.

A ideia da comissão técnica de Dorival é aproveitar os jogos decisivos do campeonato nacional para ajudar na definição dos convocados dos próximos compromissos da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, que acontecerão em setembro.

Desde quando assumiu a equipe, Dorival prometeu “olhar com mais carinho” o território nacional. No entanto, apenas quatro jogadores que atuam ou atuavam no País estiveram na Copa América, sendo dois goleiros (Rafael e Bento) – o último se transferiu para o Al-Nassr -, o lateral Guilherme Arana, e o atacante Endrick, que já treina no Real Madrid.

O primeiro jogo da Copa do Brasil agendado pela equipe de Dorival Júnior será o confronto entre o Botafogo e o Bahia, nesta terça, às 21h30, no Engenhão. O grupo conta com o coordenador executivo geral, Rodrigo Caetano, o técnico Dorival Júnior, o gerente geral técnico, Cícero Souza, o supervisor geral, Sérgio Dimas, e Juan, coordenador técnico, além de outros integrantes do estafe.

Os próximos compromissos do Brasil nas Eliminatórias serão diante de Equador, no dia 6 de setembro, e Paraguai, no dia 10.