Dorival diz que ficará surpreso se Vinícius Júnior não receber a Bola de Ouro

O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, afirmou neste domingo que será uma “surpresa” se Vinícius Júnior não receber a Bola de Ouro. O treinador acredita que o atacante do Real Madrid vem tendo uma temporada equilibrada e, portanto, a Copa América e a Eurocopa (que ainda serão disputadas no meio do ano) não devem interferir na escolha do melhor jogador do mundo.

“De todos os jogadores envolvidos nas duas competições (Copa América e a Eurocopa), ninguém fez um ano com maior equilíbrio que o Vini Jr. Eu acredito que essa definição esteja acontecendo, se é que já não aconteceu”, disse Dorival, na zona mista do Futebol Solidário, partida beneficente em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Ele acrescentou: “Por tudo que ele (Vini Jr.) já realizou ao longo desse período, seria uma surpresa muito grande se isso (Bola de Ouro) não viesse a acontecer”.

Na temporada, Vini Jr. disputou 38 jogos e anotou 23 gols e 11 assistências. Esses números ajudaram o Real Madrid na conquista do Campeonato Espanhol e na classificação para a final da Liga dos Campeões, marcada para 1º de junho, contra o Borussia Dortmund, em Wembley, em Londres.

O jovem atacante merengue também é um dos 26 jogadores convocados para a disputa da Copa América e um dos favoritos para assumir o protagonismo na seleção brasileira com a ausência de Neymar, fora por lesão no joelho. A competição acontece entre os dias 20 de junho e 14 de julho, nos Estados Unidos.