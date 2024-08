Dorival convoca William para o lugar de Yan Couto na seleção para os jogos das Eliminatórias

Jogador entrou na vaga do lateral Yan Couto, do Borussia Dortmund, cortado por problemas clínicos

O lateral William, do Cruzeiro, foi convocado, nesta quinta-feira, pelo técnico Dorival Júnior, para integrar a seleção brasileira para os dois próximos confrontos pelas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O jogador vai entrar na vaga do lateral-direito Yan Couto, do Borussia Dortmund, cortado por problemas clínicos.

William, do Cruzeiro, que foi convocado para a seleção brasileira – Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro

William foi revelado no Internacional e se transferiu para o Wolfsburg, da Alemanha, em 2018. O atleta voltou ao futebol brasileiro em 2023 para defender o Cruzeiro. O jogador, de 29 anos, foi campeão olímpico nos Jogos do Rio em 2016.

A seleção brasileira se apresenta na segunda-feira, em Curitiba, onde vai se preparar para os jogos das Eliminatórias, dia 6, contra o Equador, no Couto Pereira, e no dia 10, frente ao Paraguai, em Assunção.

O Brasil está em sexto lugar nas Eliminatórias, após seis rodadas disputadas. O selecionado soma apenas sete pontos, com duas vitórias, um empate e três derrotas. O ataque nacional marcou oito gols, mas sofreu sete.