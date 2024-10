Dorival convoca Matheus Pereira para vaga de Paquetá no duelo da seleção com o Peru

Atleta de 28 anos ocupará o lugar de Lucas Paquetá, do West Ham, suspenso após cartão amarelo diante do Chile

O técnico Dorival Júnior convocou, nesta sexta-feira, o meia Matheus Pereira, do Cruzeiro, para a partida da seleção brasileira com o Peru, na terça-feira, em Brasília (DF), pela décima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

O atleta de 28 anos ocupará o lugar de Lucas Paquetá, do West Ham, que levou o segundo cartão amarelo na competição, na vitória do Brasil sobre o Chile por 2 a 1, em Santiago, na última quinta-feira, e terá de cumprir suspensão no próximo jogo.

Matheus Pereira é o principal destaque do Cruzeiro na temporada, com nove gols marcados e 13 assistências para os companheiros balançarem as redes em 48 partidas disputadas nesta temporada. Seu bom desempenho levou o clube mineiro a adquirir seus direitos econômicos junto ao Al Hilal, da Arábia Saudita, que o havia emprestado em 2023.

Os jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro foram decisivos no triunfo contra o Chile. Igor Jesus e Luiz Henrique, ambos no Botafogo, fizeram os gols da virada da seleção brasileira.

A delegação nacional desembarca no início da noite desta sexta-feira em Brasília, local do jogo contra os peruanos, e fará seu primeiro treino preparatório neste sábado, no estádio Bezerrão, no Gama (DF).

Com a vitória sobre o Chile, fora de casa, o Brasil ocupa a quarta posição nas Eliminatórias, com 13 pontos somados em nove partidas. A Argentina lidera, com 19, seguida por Colômbia (16) e Uruguai (15), que visita o Peru, nesta sexta-feira, às 22h30 (horário de Brasília).