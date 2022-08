Esporte Dorival confirma o Fla com força máxima para encarar São Paulo na Copa do Brasil

Depois de surpreender a maioria da torcida ao escalar o time alternativo com o Palmeiras no último final de semana, pelo Brasileiro, o técnico Dorival Júnior desta vez vai de força máxima para montar o Flamengo no confronto com o São Paulo, nesta quarta, em partida que abre as semifinais da Copa do Brasil.

David Luiz, Thiago Maia e João Gomes,(o goleiro Santos vem atuando em todas as partidas e também está escalado) que atuaram no empate de 1 a 1, no final de semana, foram confirmados entre os titulares após o treinamento que definiu a equipe nesta terça, pela manhã, no Ninho do Urubu.

Como as Copas viraram prioridade no clube, a opção do treinador confirmou essa tendência. Dessa forma, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol estão confirmados no setor de armação de jogadas assim como Pedro, que será a referência do time no ataque.

Na defesa, Rodinei pela direita e Filipe Luís no lado esquerdo, reaparecem nas laterais. Léo Pereira entra no miolo da zaga para completar a defesa flamenguista que mais uma vez terá Santos no gol.

Flamengo e São Paulo já se enfrentaram duas vezes pelo Brasileiro neste ano e o time carioca levou a melhor nos dois confrontos. Venceu por 3 a 1 em casa e bateu o time paulista no Morumbi por 2 a 0.