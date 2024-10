Dorival cita as jogadas de infiltração como arma da seleção para enfrentar o Peru em Brasília

O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, disse que os dias de treino nesta Data Fifa serviram para trabalhar movimentos de ataque e de infiltração e disse esperar que o resultado seja mostrado nesta terça-feira contra o Peru.

“Temos movimentos de ataque trabalhados”, afirmou Dorival durante entrevista coletiva nesta segunda-feira. “Ganhamos movimento de infiltração e isso nos proporcionou outra condição”, completou o técnico, que várias vezes citou a importância das infiltrações para o bom desempenho da seleção.

“No momento que estivermos com a bola é preciso que exista movimentos contrários para puxar marcação para alguém buscar a infiltração e espaçar mais defesas adversárias”, afirmou.

O técnico afirmou que essa situação já foi mais percebida na vitória sobre o Chile na sexta. “Espero que se repita amanhã e que voltemos a ter uma boa apresentação.”

As mudanças na equipe, com as entradas de Vanderson no lugar de Danilo, Bruno Guimarães na de André e Gerson na vaga de Paquetá, devem ajudar na movimentação do ataque na avaliação do técnico. “O Vanderson tem um poder de ataque interessante. Estamos melhorando neste quesito. Apesar de não ter homem de referência, como era o Pedro, vejo liberdade de movimento.”

A qualidade individual dos jogadores e a capacidade nos confrontos de um contra um facilita a troca de passe e a aproximação para as tabelas. “Aos poucos estamos trabalhando.

Dorival Júnior fez questão de falar sobre a importância da composição defensiva para o sucesso no ataque da seleção. “Um dos dois laterais precisa compor. Não vamos alterar isso. Alteramos o movimento de ataque, a amplitude de movimento, mas não podemos abrir mão de ter 3 homens na contenção.”

Na avaliação do técnico, os jogadores estão começando a entender sua ideia de jogo. “Vamos criar mais por estar agredindo um pouco mais a última linha dos adversários. Todos perceberam que não podemos só ter a bola nos pés.

Precisamos fazer o trabalho sujo que não vinha acontecendo, o que dificultava infiltrações.”

Apesar de não citar as palavras “final da Copa”, Dorival voltou a mostrar confiança em levar a seleção à decisão do próximo Mundial, algo que projetou na última Data Fifa. “Para mim é um desafio. A confiança é muito grande, estamos em um processo de montagem que demanda tempo e paciência. A equipe vai oscilar, mas

não tenho dúvida que vamos encontrar caminho e, com um pouco mais de confiança, chegaremos a um momento importante da seleção, novamente.” A última vez que o Brasil chegou à final de uma Copa do Mundo foi em 2002, quando derrotou a Alemanha e ficou com o título.

Além da movimentação no ataque e infiltrações, Dorival falou bastante também sobre o lateral Danilo, que deixa a equipe para a entrada de Vanderson. “É impressionante o que ele (Danilo) auxilia em todos os sentidos. Ontem, ele teve longa conversa com Vanderson”, afirmou sobre o lateral da Juventus, que não vem atuando muito na equipe italiana.

Apesar de enfrentar o penúltimo colocado das Eliminatórias Sul-Americanas em casa, Dorival disse que a partida não será fácil. “Eles fizeram um jogo duro contra o Uruguai (vitória por 1 a 0) e desde o final da partida contra o Chile estamos falando para os jogadores sobre a qualidade do Peru.”

Após 9 rodadas, o Brasil tem 13 pontos e está na quarta colocação nas Eliminatórias. O jogo contra o Peru acontece no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 21h45 (de Brasília).