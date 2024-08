Dorival chama Estêvão e Pedro para a seleção brasileira; veja lista completa - O Liberal

Outra novidade no setor de frente da seleção foi Luiz Henrique, destaque do Botafogo nesta temporada

O técnico Dorival Júnior convocou, nesta sexta-feira, a seleção brasileira para os duelos com Equador e Paraguai, marcados para os dias 6 e 10 de setembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. As principais novidades da lista são o retorno de Pedro do Flamengo e a inclusão de Estêvão, atacante do Palmeiras de apenas 17 anos, e Luiz Henrique, 23, uma das principais contratações do Botafogo nesta temporada e destaque do clube carioca.

As partidas em questão serão as primeiras após a frustrante participação do Brasil na Copa América, encerrada com eliminação para o Uruguai nas quartas de final, em jogo decidido nos pênaltis depois de empate sem gols no tempo normal.

Nas Eliminatórias, o desempenho é preocupante, pois a seleção ocupa o sexto lugar, com sete pontos, última colocação que dá vaga direta à Copa dos Estados Unidos, Canadá e México. O Equador é o quinto, com oito, e o Paraguai o oitava, com cinco.

De acordo com a CBF, a data da convocação e das partidas influenciou na escolha dos nomes, já que a temporada europeia 2024/2025 está em seu início, enquanto o Brasileirão começa a se encaminhar para a reta final. O grupo vai se concentrar em Curitiba, no CT do Athletico-PR, para enfrentar o Equador no Couto Pereira, antes de seguir para Assunção, onde encara o Paraguai.

A lista divulgada por Dorival nesta sexta tem seis jogadores que atuam no futebol brasileiro, e o Flamengo é o único com mais de um representante, pois emplacou as convocações do atacante Pedro e do volante Gérson, que não jogaram a Copa América, mas já defenderam a seleção em outras ocasiões.

Na época do torneio continental, a ausência de Pedro foi bastante questionada. Atualmente, ele está se recuperando de um lesão no músculo posterior da coxa esquerda, sofrida na vitória por 2 a 0 sobre o Bolívar, há pouco mais de uma semana.

“O Dr. Rodrigo Lasmar esteve ontem na sede da CBF conosco, eles fazem este contato não só com os atletas, mas com os clubes. Foi feita a consulta ao departamento médico do Flamengo. Existe um otimismo de que ele volte em breve. Foi relacionado, mas sabemos que, se no final ele não estiver nas melhores condições, obviamente que o substituiremos”, afirmou Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF.

As duas principais novidades também são de times do País. Luiz Henrique, do Botafogo, e Estêvão, do Palmeiras, foram convocados pela primeira vez para defender a seleção profissional. Os outros representantes de times brasileiros são André, do Fluminense, e Guilherme Arana, do Atlético-MG.

VEJA A LISTA DE CONVOCADOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA PRA AS ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUNDO:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Éderson (Manchester City).

Zagueiros: Lucas Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG).

Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Borussia Dortmund), Guilherme Arana (Atlético-MG), e Wendell (Porto).

Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Rodrygo (Rela Madrid).

Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Palmeiras), Luiz Henrique (Botafogo), Pedro (Flamengo), Savinho (Manchester City) e Vinícius Júnior (Real Madrid).

