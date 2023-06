Dorival aposta em ‘posse de bola e pressão’ para encaminhar vaga na Sul-Americana

Muda o campeonato, muda a atitude. Após assimilar os erros que custaram a derrota para o Grêmio no final de semana, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Dorival Júnior quer o São Paulo com outra postura para entrar no clima da Copa Sul-Americana e, assim, buscar uma classificação sem sustos, diante do Tolima, nesta quinta-feira, no Morumbi.

O primeiro passo foi dado no treino desta terça-feira. Líder do Grupo D com dez pontos, o treinador trabalhou a posse de bola e o trabalho em espaço curto para sufocar o rival na sua defesa. O objetivo é assumir o controle do duelo.

A situação da equipe é tranquila. Porém, um tropeço pode colocar em risco uma classificação aparentemente sob controle. Na atividade realizada na Barra Funda, o treinador contou com a participação do centroavante Erison.

Dorival passou ainda um vídeo para os seus atletas e, na atividade, dividiu o elenco em grupos separados para aprimorar os fundamentos e a construção de jogadas ensaiadas a fim de surpreender o rival.

Faltando duas rodadas para o fim da fase de grupos, o São Paulo segue invicto no torneio com três vitórias e um empate. O último compromisso desta etapa também acontece no Morumbi. A equipe de Dorival Júnior encerra sua participação enfrentando o Tigres, do México, no final de junho.