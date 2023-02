Esporte Dores no ombro persistem e podem tirar Soteldo do clássico com o Palmeiras

Embora exames realizados na segunda-feira não tenham identificado um problema mais grave, o meia-atacante Soteldo continua com dores no ombro e está passando por novas avaliações médicas. Por isso, não treinou nesta quarta-feira, assim como no restante da semana após o jogo com a Ferroviária, e pode desfalcar o Santos no clássico de sábado com o Palmeiras e nas partidas seguintes.

A preocupação inicial do departamento médico santista era de que o venezuelano tivesse sofrido uma luxação, mas os exames de imagem realizados na segunda-feira descartaram a possibilidade. No momento, o jogador realiza apenas trabalhos com a fisioterapia, enquanto o DM aguarda a evolução dos sintomas para definir um prazo de retorno aos trabalhos de campo.

O técnico Odair Hellmann já sabe que não contará com o volante Rodrigo Fernández, que foi baixa contra a Ferroviária por causa de dores na coxa direita e mais tarde, na segunda, teve diagnosticada uma lesão de grau 1. Por isso, deve precisar de cerca de duas semanas para se recuperar.

Já o zagueiro Maicon foi baixa de última hora antes do jogo com o Água Santa, na quarta passada, e seguiu como desfalque no sábado, diante da Ferroviária. Depois do empate com o time de Araraquara, Odair disse que o defensor “provavelmente não volta” para jogar o clássico. Nesta terça, ele fez atividades no gramado, mas separado do grupo.

O lateral-esquerdo Felipe Jonatan, que trata uma lombalgia desde o ano passado, ainda não retornou, assim como o meia Ed Carlos, (cirurgia no ombro) e o zagueiro Alex (lesão parcial do ligamento cruzado posterior, também não jogam).