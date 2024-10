Dono da SAF do Cruzeiro entrará na Justiça contra o Inter por dívidas: ‘Eles não pagam ninguém’

Virou moda e mais um dirigente resolveu cobrar dívidas de um adversário do País via imprensa. Nesta quinta-feira, Pedro Lourenço, o Pedrinho, gestor da SAF do Cruzeiro, aproveitou entrevista à Rádio Itatiaia para cobrar o Internacional pelas negociações de Wesley e de Maurício.

Assim como fez o presidente do Cuiabá ao disparar contra o “calote” do Corinthians na aquisição do volante Raniele, o Cruzeiro também reclama que não recebeu do clube gaúcha a alta cifra da venda do atacante Wesley. Ainda pede a parte a que os mineiros teriam dirigente na ida de Maurício de Porto Alegre para o Palmeiras.

“Vamos entrar na Justiça. O Inter nos deve um valor de R$ 7,4 milhões (por Wesley) e ainda deve pelo Maurício”, disparou Pedrinho. “Eles não pagam ninguém. E eu estou pagando (o Wesley) para o Palmeiras”, concluiu, irritado.

O Cruzeiro tinha uma dívida de 2 milhões de euros com o Palmeiras por Wesley (cerca de R$ 10,7 milhões na época). Para tirar o jogador do clube mineiro, o Internacional teria assumido os valores, o que, segundo Pedrinho, não ocorreu.

O dono da SAF ainda acusa os gaúchos de deverem um repasse de Maurício. Dos R$ 7,4 milhões ao Cruzeiro por Wesley, R$ 3,1 milhões estão em aberto, em parcelas. Os gaúchos tentam renegociar os valores.

Segundo a Itatiaia, o departamento jurídico do Cruzeiro vai destacar na ação conta o Internacional que juros ainda devem ser aplicados sobre os valores não pagos em relação à aquisição dos direitos econômicos de Wesley. Sobre o repasse da venda de Maurício, o valor a ser recebido ainda é calculado em Belo Horizonte.