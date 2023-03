Dominante, Verstappen faz melhor tempo no 3º treino livre para GP da Arábia

O holandês Max Verstappen confirmou a sua supremacia no terceiro treino livre realizado neste sábado, em Jeddah, para o Grande Prêmio da Arábia Saudita, e mais uma vez encerrou a sessão ostentando o melhor tempo com 1min28s485, abrindo pouco mais de meio segundo para seu companheiro de equipe, Sergio Perez.

Ao invés das Ferraris, quem apareceu logo atrás em terceiro e quarto foram os carros da Aston Martin. Fernando Alonso, que durante a maior parte do treino teve dificuldades e deu poucas voltas, acertou a mão no final e conseguiu o terceiro melhor tempo seguido do canadense Lance Stroll.

O treino classificatório para o GP da Arábia Saudita está marcado para as 14 horas deste sábado e a corrida para o mesmo horário, no domingo.

O inglês Lewis Hamilton também deixou para pisar mais fundo no final e, da posição intermediária que ocupou na maior parte do treino, pulou para o quinto lugar. A decepção ficou por conta das Ferraris. Charles Leclerc chegou a ficar com o 17º tempo enquanto Carlos Sainz apareceu em penúltimo. Na última tentativa do treino livre, porém, os dois se recuperaram. O piloto monegasco encerrou a atividade atrás de Hamilton, em sexto e Sainz encerrou com o décimo tempo.

As duas McLarens também conseguiram se posicionar entre os dez primeiros colocados neste terceiro treino livre com Lando Norris ficando em sétimo e Oscar Pistri em oitavo. Pierre Gasly, com a sua Alpine, ficou em nono lugar.

Na primeira metade do terceiro treino livre deste sábado, a Red Bull confirmou a expectativa e obteve seu melhor desempenho com Sergio Perez, que fez 1min29s417 seguido de seu companheiro de equipe Max Verstappen. A surpresa, no entanto, ficou por conta dos dois carros da Alpine. Esteban Ocon e Pierre Gasly se alternaram e ficaram em terceiro e quarto lugar.

As Ferraris de Charles Leclerc e Carlos Sainz seguiram apresentando problemas. Eles figuraram na parte intermediária e depois foram para a parte final do grid se recuperando somente na última tentativa de tomada de tempo.

Lewis Hamilton também brigou para tentar encostar nos quatro primeiros, oscilou entre a sétimo e nono posto mas, faltando menos de 20 minutos, conseguiu ganhar algumas posições fechando a sua participação em quinto lugar.

O espanhol Fernando Alonso seguiu o mesmo histórico de problemas da Ferrari e deixou o ajuste para a parte final do treino quando tinha o décimo nono tempo e conseguiu saltar para o terceiro lugar no treino livre.