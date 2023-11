Dodô participa de treino e pode reforçar o Santos contra o Botafogo

O lateral-esquerdo Dodô, recuperado de dores no joelho, treinou sem restrições com o elenco do Santos nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé, e pode voltar a campo após quase um mês sem jogar. A tendência é que ele fique ao menos no banco de reservas do Engenhão, no Rio, a partir das 16 horas deste domingo, quando a equipe comandada por Marcelo Fernandes enfrenta o Botafogo pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A última vez que Dodô disputou uma partida foi no dia 29 de outubro, durante o empate por 1 a 1 com o Corinthians. Depois disso, chegou a ficar no banco de reservas na vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, mas não foi acionado por Marcelo Fernandes por causa das dores. Ele vinha sendo peça importante jogando como zagueiro na linha de três armada na defesa pelo treinador.

Outra novidade no CT Rei Pelé foi a presença de Soteldo, que estava defendendo a seleção Venezuelana nas Eliminatórias Sul-americanas da Copa do Mundo de 2026. O atacante, contudo, não trabalhou no gramado com os demais companheiros e se dedicou apenas a um trabalho regenerativo. A tendência é que ele participa normalmente do treinamento na sexta-feira, que será o último antes da viagem da delegação alvinegra para o Rio.

O jogo é apenas no domingo, mas a comissão técnica decidiu viajar na sexta e realizar o último treinamento já na capital carioca. Tomás Rincón, ainda se recuperando de uma lesão muscular na região posterior da coxa direita, é desfalque certo para o duelo com os botafoguenses. Marcos Leonardo, que estava treinando com a seleção pré-olímpica, já havia se reapresentado mais cedo nesta semana e está disponível.