Esporte Dodô aponta conversa com torcida do Santos como motivação: ‘Sabemos da responsabilidade’

A conversa com lideranças de torcidas organizadas do Santos, realizada há duas semanas no CT Rei Pelé, ainda está viva na memória do lateral-esquerdo Dodô. Diferentemente de outros momentos da temporada, quando a torcida adotou uma postura mais crítica, o último encontro foi para demonstrar apoio incondicional em meio à briga contra o rebaixamento, e, de acordo com Dodô, é nisso que os jogadores têm se apegado para reagir.

“É importante demais (o apoio da torcida). Tivemos uma conversa com a torcida há duas semanas e eles deixaram claro para nós que iam apoiar independentemente do resultado. A gente sabe que nesses 17 jogos que faltam não vamos ganhar todos e nem perder todos. Vão ter seus altos e baixos, e saber eles estão do nosso lado é importante demais para seguirmos firmes nessa jornada até o fim da competição”, disse o defensor.

O respaldo será importantíssimo em um mês de setembro no qual todos os duelos terão clima de decisão, já que os adversários – América-MG, Cruzeiro, Bahia e Vasco – também brigam na parte de baixo da tabela neste momento. Depois da seria de confrontos direitos, vem outubro e um clássico com o Palmeiras para abrir o mês.

“A gente tem consciência que setembro será um mês muito importante para nós. Ainda não vai definir nada do campeonato, mas é um mês importantíssimo e com jogos decisivos. Sabemos dessa responsabilidade e acreditamos que podemos ter bons resultados nesses confrontos diretos”, disse Dodô.

O primeiro duelo dessa sequência decisiva está marcado para este domingo (3), às 18h30, diante do lanterna América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 22ª rodada do torneio nacional. O Santos é o 17º colocado, primeiro dentro da zona de rebaixamento, com 21 pontos contra 13 dos time mineiro.