Dodi promete maior participação ofensiva para deixar ataque do Santos mais produtivo

O Santos encerrou um jejum de três jogos sem gols ao vencer o Botafogo-SP por 1 a 0 na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, mas ainda não foi capaz de demonstrar grande capacidade de articulação ofensiva. Ciente das dificuldades do time, o volante Dodi tem assimilado as orientações passadas pelo técnico Odair Hellmann e promete maior presença no ataque, como elemento surpresa, para contribuir com a produtividade do setor.

“A gente vem jogo a jogo adquirindo essa confiança um no outro, conseguindo um melhor entrosamento. E o professor Odair vem dando liberdade para nós fazermos o que nos sentirmos bem no campo, quer que a gente apoie mais no ataque e busque chegar sempre com um homem surpresa lá na frente. E vamos crescendo com o passar do tempo”, afirmou o meio-campista.

Dodi espera colocar a instrução em prática neste sábado, quando o Santos encara o América-MG pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo de dois times que ainda não venceram na competição. Os santistas perderam por 1 a 0 para o Grêmio e empataram sem gols com o Atlético-MG, enquanto o América vem de duas derrotas por 3 a 0, uma para o Fluminense e outra para o São Paulo.

“É um jogo muito importante pra gente. O Brasileirão é um campeonato muito difícil e não pode dar bobeira. Temos que fazer valer o mando de campo e buscar esses três pontos diante da nossa torcida. Apesar das duas derrotas deles, sabemos que vai ser um jogo bem complicado amanhã, pois o América-MG tem qualidade. Trabalhamos bem hoje e agora é entrar concentrado para colocar em prática”, comentou o volante.

Depois de enfrentar o América, em duelo marcado para as 18h30 de sábado, na Vila Belmiro, o Santos viaja para Rosário, na Argentina, onde enfrenta o Newell’s Old Boys no Estádio Marcelo Bielsa, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.