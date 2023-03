Esporte Do líder ao lanterna, todos brigam por algo na última rodada do Paulistão

A última rodada do Paulistão ocorre neste fim de semana com Corinthians x Santo André no sábado e mais sete jogos no domingo. E todos os 16 times têm algo em disputa. Os dois rebaixados serão definidos e os últimos dois classificados às quartas de final serão conhecidos. Ainda tem time buscando a liderança geral, o topo da chave e vantagem do mando na Taça Independência.

As brigas por vaga e contra a queda contam com sete equipes envolvidas: com cinco candidatas à classificação e cinco sob o risco de queda. Não entendeu? É que São Bento, Ituano e Ferroviária entram em campo sonhando com as quartas e, ao mesmo tempo, sob o pesadelo de não cair para a Série A2.

Os dois melhores de cada grupo avançam às quartas, com o primeiro colocado jogando com a vantagem de ter o mando de campo. Do 9º ao 14º estarão na Taça Independência, o antigo Troféu do Interior – mudou o nome em homenagem ao bicentenário do Grito do Ipiranga, em São Paulo e para abrir possibilidade de a Portuguesa, que é da capital, participar. Além de um prêmio de R$ 400 mil, a disputa vale três vagas na Copa do Brasil de 2024.

Saiba o que está em jogo por grupos:

GRUPO A

Red Bull Bragantino – Já está garantido, com 17 pontos, mas precisa de mais um contra o São Bento, em Sorocaba, para não correr o risco de ser superado na liderança da chave pelo Botafogo, com 14, no saldo de gols (o time de Bragança tem saldo 2, diante de -1 do rival).

Botafogo – vice-líder, o time de Ribeirão Preto ainda não se garantiu, pois tem os mesmos 14 do Santos, em terceiro por ter vitórias a menos (4 a 3). Jogando em casa contra o São Paulo, avança com triunfo, sem precisar fazer contas. Se empatar, tem de torcer para o Santos não bater o Ituano em Itu. Em caso de derrota, os santistas também teriam de ser batidos.

Santos – Tem duas possibilidades: ganhar e o Botafogo apenas empatar, ou somar um ponto e o time de Ribeirão Preto ser superado pelo São Paulo.

Inter – Com 10 pontos, precisa ganhar da Ferroviária para não cair. Com igualdade, a equipe de Limeira terá de torcer para que Ituano ou Portuguesa tropecem.

GRUPO B

São Paulo – Garantido, definirá com o Água Santa quem vai ser o líder da chave. Ambos somam 20 pontos e os comandados de Rogério Ceni contam com melhor saldo de gols (11 a 3). O time tricolor visita o Botafogo e o de Diadema atua na casa do São Bernardo. Vitória deixa o São Paulo no topo. Qualquer outro resultado obrigará que torça para que o Água Santa some o mesmo número de pontos.

Água Santa – A equipe de Diadema só termina na frente se ultrapassar o na pontuação. Se ganhar, torce por empate tricolor. E se empatar, precisa que o time da cpital seja superado.

Mirassol – Hospeda a lanterna Portuguesa buscando a melhor campanha entre os não classificados para definir sempre em casa na Taça Independência.

Guarani – Livre da queda, o Guarani recebe o Palmeiras e precisa triunfar para tentar disputar o jogo único das quartas da Taça Independência no Brinco do Ouro.

GRUPO C

Corinthians – A chave do classificado Corinthians, que ainda sonha com a terceira melhor campanha do geral para definir não apenas as quartas, mas também a semifinal na Neo Química Arena e, portanto, terá de superar o Santo André para buscar os 22 pontos, é a mais maluca do Estadual. Os outros três integrantes, São Bento, Ituano e Ferroviária têm dupla missão: se classificar e permanecer na elite estadual.

São Bento – Em Sorocaba, basta uma vitória para o time avançar às quartas. O empate serve desde que Ituano e Ferroviária não ganhem suas partidas. Com derrota, precisaria que a equipe de Itu também fosse superada e a de Araraquara somente empatasse.

Ituano – Precisa ganhar e torcer por tropeço do São Bento para ser o oponente do Corinthians no mata-mata. Mas o triunfo já o garante na Série A. O empate não o leva às quartas, mas pode livrá-lo da queda caso Ferroviária e Portuguesa não ganhem.

Ferroviária – A missão não é das mais fáceis. Precisa ganhar para sonhar com vaga – desde que São Bento e Ituano não somem três pontos – e pela fuga da queda, também torcendo contra um dos rivais da chave ou por derrota da Inter de Limeira. O empate só servirá caso a Portuguesa não ganhe e o Ituano perca.

GRUPO D

Palmeiras – Líder geral com 27 pontos, confirma a melhor campanha caso ganhe. Se empatar, o São Bernardo não pode vencer. A derrota serviria em caso de empate do time do ABC que, com 26 pontos.

São Bernardo – A surpresa da primeira fase chegará aos 29 com vitória, mas teria de torcer por tropeço do time de Abel Ferreira. Superaria o adversário no saldo de gols em caso de igualdade de pontos, possível apenas em empate com combinação de derrota verde.

Santo André – Não tem chances de ir às quartas, mas ainda busca o mando de campo na Taça Independência e precisa pontuar em Itaquera.

Portuguesa – No desespero, a Lusa necessita de um milagre. Com apenas uma vitória na competição, tem de somar os três pontos em visita ao Mirassol e torcer para que Ituano e Ferroviária não vençam.