Do futebol à natação, confira o calendário do esporte em 2024 no Brasil e na região

O ano de 2024 promete ser movimentado no esporte. Do futebol às modalidades olímpicas, a temporada será marcada por competições no Brasil e no mundo, incluindo a participação de representantes da RPT (Região do Polo Têxtil). Assim, o LIBERAL elencou torneios que merecem destaque ao longo do ano.

A largada da temporada foi dada com o futebol, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O principal torneio de base do País teve início no dia 2 e reúne jovens talentos. Além disso, janeiro terá o início das quatro primeiras divisões do Campeonato Paulista.

Na região, Rio Branco e União Barbarense irão disputar a Série A4, a partir do dia 27. Nesse ano, a competição estadual poderá ter até cinco atletas acima de 23 anos em cada equipe por partida. A estreia do Tigre de Americana será contra o Penapolense, enquanto o Leão de Santa Bárbara joga contra o América, ambos fora de casa.

A RPT também terá representantes no Pré-Olímpico masculino. Giovane, de Santa Bárbara, e Guilherme Biro, de morador de Sumaré, foram convocados pelo técnico Ramon Menezes para defender a seleção brasileira em busca de uma vaga na Olimpíada de Paris, na França.

Além do futebol, os Jogos Olímpicos são o evento mais aguardado do ano. A competição será realizada entre os dias 26 de julho e 11 de agosto. Atletismo, basquete e natação são algumas das modalidades que têm atletas da região brigando por vaga.

Modalidades olímpicas

Além do foco olímpico, o atletismo terá o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, GP Brasil e Troféu Brasil entre as principais competições. Felipe Bardi e Vitor Hugo de Miranda são atletas da região que devem estar nos torneios. Da dupla, Bardi é a principal esperança para estar em Paris.

No basquete, as americanenses Débora Costa, Leila Zabani e Stephanie Soares são figuras frequentes na seleção feminina. Assim, devem estar presentes no Pré-Olímpico, que será disputado no mês de fevereiro, em Belém. Há, ainda, a LBF (Liga de Basquete Feminino), com início em março.

Por fim, a Natação Americana entra em ação de fevereiro a dezembro nas competições estaduais. Os torneios nacionais da CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos), entretanto, ainda não tiveram datas divulgadas.

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle