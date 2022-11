Djokovic vence Tsitsipas e lidera chave vermelha do ATP Finals

O adversário nunca pode ser considerado favorito quando tem Novak Djokovic em quadra. O sérvio provou mais uma vez que segue em grande nível. Nesta segunda-feira, na estreia do ATP Finals, ele derrotou o grego Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (6/4), em Turim, na Itália, após 1h38 de partida.

O atual número 8 do mundo começou quebrando o serviço de Tsitsipas e foi logo abrindo ao confirmar seu saque. O grego ainda cresceu na partida, mas Djokovic foi administrando a vantagem até confirmar a vitória no primeiro set diante do terceiro colocado no ranking da ATP por 6/4.

O segundo set valeu o ingresso. A exibição foi digna do talento da dupla. Enquanto Djokovic explorava o fundo da quadra, Tsitsipas buscavas jogadas curtas. O duelo foi muito equilibrado e todos os serviços foram confirmados. Com isso, o set chegou a ficar empatado por 6 a 6. No game decisivo, o sérvio levou a melhor e fechou por 7 a 4.

Cinco vezes campeão do ATP Finals, Djokovic tenta igualar o recorde de Federer, dono de seis conquistas. O sérvio venceu o seu nono duelo consecutivo contra Tsitsipas em 12 confrontos. Ele perdeu apenas em duas oportunidades.

Mais cedo, em duelo entre dois tenistas russos, Andrey Rublev levou a melhor sobre Dannil Medvedev por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (7/9), 6/3 e 7/6 (9/7). A partida durou 2h30, tamanho o equilíbrio entre os tenistas.

Rublev começou o duelo melhor e abriu 4/1, mas deu espaço para o rival crescer e virar para 5/6. Ele ainda salvou sete set points no total, porém, não conseguiu impedir que Medvedev largasse na frente.

No segundo set, Rublev abriu 3/1 e, desta vez, não deixou o rival se recuperar, fechando por 6/3. No último set, o duelo foi decidido no tie break, vencido por Rublev por 9/7.

Com isso, Rublev é o segundo colocado da chave vermelha, atrás apenas do sérvio Novak Djokovic. A chave verde tem Cásper Ruud e Taylor Fritz na liderança. Eles derrotaram, respectivamente, Auger-Aliassime e Rafael Nadal.

O torneio é disputado entre os oito melhores tenistas de simples, que são divididos em dois grupos de quatro. Todos se enfrentam dentro do mesmo grupo, avançando os dois primeiros para a semifinal.

DUPLAS

Nas duplas, os croatas Mektic e Pavic venceram Krajicek e Dodig por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 10/7. Já Skupski e Koolhof bateram por 2 sets a 1, parciais de 6/7 (3/7), 6/4 e 10/5, Nick Kyrgios e Kokkinakis.