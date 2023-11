Djokovic vence Hurkacz, mas depende de derrota de Rune para avançar à semi do ATP Finals

O número 1 do mundo Novak Djokovic venceu o polonês Hubert Hurkacz por 2 sets a 1 nesta quinta-feira, em seu último jogo da primeira fase do ATP Finals, com parciais de 7/6 (7/1), 4/6 e 6/1, mas não foi o suficiente para garantir vaga nas semifinais. Para avançar, ele terá de torcer por uma derrota do dinamarquês Holger Rune para o já classificado Jannik Sinner, que se enfrentam às 17 horas desta quinta.

“Não vou ver a partida (Sinner x Rune). Ficarei com minha família e meus filhos. Meu trabalho está feito, e veremos o que acontece”, disse Djokovic após a partida. “Hurkacz é um grande jogador, muito querido no circuito. Me complica sempre com seus saques e com sua atitude”, completou.

Uma vitória de Rune, por qualquer placar, dará ao número 1 do mundo a classificação por causa do aproveitamento em sets. No momento, o dinamarquês tem três sets vencidos e dois perdidos, o que corresponde a um aproveitamento de 60%. O sérvio, por sua vez , venceu cinco sets e perdeu quatro, com 54,56% de aproveitamento. Já Sinner está classificado por venceu as duas partidas que disputou até aqui e perdeu apenas um set.

O primeiro set contra Hurkacz, sem quebras, foi muito duro para Djokovic, mas ele soube aproveitar os erros não forçados do adversário para construir a vitória com dez pontos seguidos na reta final, em sequência que incluiu o tie-break, o qual venceu por 7 a 1. No segundo set, o sérvio permitiu a virada ao ter o saque quebrado no quinto game e não se recuperou. O dinamarquês foi consistente e fechou em 6/4. Depois, Djokovic dominou a terceira parcial, vencendo por 6 a 1, mas a derrota no set anterior já havia definido que precisaria de uma derrota de Rune para avançar.