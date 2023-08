Djokovic vence a primeira em simples no retorno aos Estados Unidos após dois anos

Novak Djokovic, atual número 2 do mundo, voltou a jogar uma partida em simples nos Estados Unidos após dois anos e saiu de quadra vitorioso. Depois de estrear nas duplas do Torneio de Cincinnati com vitória ao lado do compatriota Nikola Cacic, na terça-feira, o sérvio de 36 anos superou o espanhol Alejandro Davidovich Fokina na noite de quarta, em duelo encerrado por causa de dores sentidas pelo adversário, após vitória por 6/4 de Djokovic no primeiro set.

O segundo colocado do ranking não jogava em quadras americanas desde a derrota para Daniil Medvedev na final do US Open de 2021. No ano seguinte, não pôde entrar nos Estados Unidos por não ter se vacinado contra a covid-19. Em maio deste ano, o governo dos EUA derrubou a exigência de vacina para estrangeiros entrarem no país, por isso o tenista não teve problemas para competir em Cincinnati e voltará a jogar o US Open.

“Senti uma mistura de emoções nesta noite”, afirmou o sérvio após a vitória. “Eu realmente gosto de Alejandro, nos damos muito bem fora das quadras. Treinamos juntos enquanto estive na Espanha, ele me disse que tinha um problema nas costas que começou a sentir ontem. É uma infelicidade”, completou.

O próximo adversário de Djokovic será o francês Gael Monfils, em duelo previsto para o final da noite desta quinta-feira. O Torneio de Cincinnati, de nível Masters 1000, é o único disputado pelo sérvio no período de preparação para o US Open. A última vez que ele entrou em quadra antes disso foi no dia 16 de julho, quando perdeu a final de Wimbledon para o número 1 do mundo Carlos Alcaraz.