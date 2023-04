Djokovic supera Alcaraz e retoma liderança do ranking da ATP

Mesmo sem entrar em quadra nas últimas semanas, o tenista sérvio Novak Djokovic retomou a liderança do ranking, na atualização desta segunda-feira. Ele desbancou mais uma vez o espanhol Carlos Alcaraz, com quem vem se revezando no topo nos últimos meses. Alcaraz caiu para o segundo posto.

Djokovic retomou a ponta porque o rival espanhol não conseguiu defender na semana passada os pontos conquistados no Masters 1000 de Miami do ano passado. Vencedor em 2022, foi eliminado nesta temporada na semifinal. Com o desconto, foi superado pelo sérvio por 380 pontos.

Outro destaque da lista é o russo Daniil Medvedev. Trata-se do tenista que mais venceu partidas no ano até agora e o que mais levantou troféus. Foram quatro até o momento: Rotterdã, Doha, Dubai, Miami. O título obtido no domingo, nos Estados Unidos, fez o russo ganhar mais um posto no Top 10, alcançando o quarto lugar. Ele já lidera o ranking do ano, que define os classificados para o ATP Finals, no fim da temporada.

Também subiram o russo Andrey Rublev (uma colocação) e o italiano Jannik Sinner (duas), vice-campeão em Miami. O norueguês Casper Ruud e o canadense Felix Auger-Aliassime caíram uma posição cada. Já o polonês Hubert Hurkacz perdeu três postos e deixou o Top 10.

O brasileiro Thiago Monteiro sustentou o 81º lugar. Já Felipe Meligeni Alves deu um salto de 14 posições e agora aparece em 150º. Entre os demais brasileiros, Thiago Wild e Matheus Pucinelli vêm logo em seguida, no 230º e no 288º postos.

FEMININO

A polonesa Iga Swiatek completou um ano na liderança da WTA, mesmo sem entrar em quadra em Miami. O Top 10 contou com apenas duas mudanças. A grega Maria Sakkari e a checa Petra Kvitova galgaram uma e duas posições, respectivamente. Dona de dois títulos em Wimbledon, a tenista da República Checa retornou ao Top 10.

Entre as brasileiras, Beatriz Haddad Maia manteve o 14º lugar. Nas duplas, tanto ela quanto Luisa Stefani conquistaram um posto cada. Bia aparece no 20º lugar, enquanto Luisa está em 27º.

Confira a lista dos 10 melhores do ranking masculino:

1º – Novak Djokovic (SER), 7.160 pontos.

2º – Carlos Alcaraz (ESP), 6.780

3º – Stefanos Tsitsipas (GRE), 5.770

4º – Daniil Medvedev (RUS), 5.150

5º – Casper Ruud (NOR), 5.005

6º – Andrey Rublev (RUS), 3.470

7º – Felix Auger-Aliassime (CAN), 3.450

8º – Holger Rune (DIN), 3.370

9º – Jannik Sinner (ITA), 3.345

10º – Taylor Fritz (EUA), 3.065

Confira a lista do Top 10 feminino:

1º – Iga Swiatek (POL), 8.975

2º – Aryna Sabalenka (BEL), 6.945

3º – Jessica Pegula (EUA), 5.605

4º – Caroline Garcia (FRA), 4.990

5º – Ons Jabeur (TUN), 4.866

6º – Coco Gauff (EUA), 4.346

7º – Elena Rybakina (CAS), 4.305

8º – Daria Kasatkina (RUS), 3.375

9º – Maria Sakkari (GRE), 3.191

10º – Petra Kvitova (RCH), 3.162