Esporte Djokovic sofre no 1º set, mas garante vitória sobre Fucsovics em Roland Garros

Após um primeiro set disputado de forma intensa, Novak Djokovic colocou os nervos no lugar e confirmou presença na terceira fase de Roland Garros ao derrotar o rival húngaro Marton Fucsovics nesta quarta-feira, por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (2), 6/0 e 6/3.

A campanha deste ano tem um sabor especial para o tenista sérvio, que busca se isolar como o maior campeão de Grand Slam da história. Ele e Rafael Nadal estão empatados com 22 títulos. Como o espanhol não está no torneio, o número 3 do mundo tem a chance de se isolar.

Na próxima fase, Djokovic enfrenta Alejandro Davidovich Fokina, número 34 do mundo do ranking da ATP. O espanhol passou pelo francês Luca van Assche com uma vitória por 3 sets a 0 na segunda rodada.

A partida teve momentos distintos. O primeiro set teve a duração de uma hora e 27 minutos e contou com um jogo agressivo de Fucsovics, que dificultou a atuação e o favoritismo de Djokovic. Ele até obteve uma quebra de serviço no início, mas depois encontrou problemas com os potentes golpes do húngaro.

A disputa ficou equilibrada, Fucsovics devolveu a quebra de serviço e o placar nos games ficou em 5 a 5. A decisão foi para o tie-break e o número 3 do mundo conseguiu manter a regularidade para fechar a parcial em 7 a 2.

O equilíbrio que marcou o primeiro set desapareceu quando os dois tenistas retornaram para a quadra. Fucsovics errou demais, enquanto Djokovic foi preciso nas devoluções e encerrou o confronto com um pneu (6 a 0) no segundo set.

O panorama se manteve no terceiro set e Djokovic seguiu sem cometer erros para ditar o ritmo da partida e abrir vantagem. Fucsovics ainda devolveu uma quebra, mas foi pouco diante do volume e consistência do cabeça de chave que sacramentou a vitória por 3 sets a 0.

Também pela rodada desta quarta-feira, o russo Andrey Rublev derrotou o rival francês Corentin Moutet por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/2, 3/6 e 6/3, pela segunda rodada do Grand Slam francês.