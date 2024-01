Djokovic sente o punho, perde para De Minaur, e Austrália abre vantagem na United Cup

Com fortes dores no punho direito, o sérvio Novak Djokovic conheceu a sua primeira derrota do ano ao ser superado, nesta quarta-feira, pelo australiano Alex De Minaur por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/4, em uma hora e 33 minutos de partida na abertura do confronto entre Austrália e Sérvia pelas quartas de final da competição. Esta foi a sua primeira derrota em quadra australiana desde 2018, num total de 43 jogos de invencibilidade.

O número um do mundo precisou ser atendido para tentar amenizar o desconforto que atingiu o braço e o pulso direito. “Quanto mais eu jogo, mais dói”, disse o sérvio ao fisioterapeuta em uma das vezes em que foi atendido na quadra.

Na entrevista coletiva, Djokovic reconheceu a superioridade do rival. “Quero parabenizar o De Minaur. Foi muito sólido desde o início. Ele simplesmente fez um grande jogo e mereceu vencer. Não estava no meu nível, mas foi apenas um daqueles dias em que você não está se sentindo bem e seu adversário jogou muito bem.”

O tenista também aproveitou a coletiva para reclamar do atendimento médico da United Cup. “Pedi um tempo médico, mas o fisioterapeuta disse que não poderia obter um intervalo médico. Um atendimento só pode ser feito se a lesão já existir. Então, eu não entendi o que isso significava”, reclamou

Com a vitória de De Minaur, a Austrália abriu 1 a 0 sobre a Sérvia nas quartas de final da United Cup. No confronto feminino entre os dois países a australiana Ajla Tomljanovic derrotou Nataljia Stevanovic por 2 sets a 0.

Este foi apenas o segundo encontro entre Djokovic e De Minaur em jogos do circuito. O sérvio levou a melhor no primeiro duelo em partida pelo Aberto da Australia Open do ano passado.

O número 12 do mundo, no entanto, vem evoluindo de forma crescente. O australiano acumula sua 15ª vitória contra top 10 na carreira e a segunda neste início de temporada, já que bateu o americano Taylor Fritz nesta edição da United Cup.