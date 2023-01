Djokovic perde set, mas vence francês e vai à 3ª rodada do Aberto da Austrália

Novak Djokovic perdeu seu primeiro set no Aberto da Austrália deste ano, mas não sofreu maiores perigos diante do francês Enzo Couacaud, nesta quinta-feira. O tenista sérvio venceu por 3 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/7 (5/7), 6/2 e 6/0, em 3h04min de confronto, e se garantiu na terceira rodada.

Superada a polêmica deportação da Austrália no ano passado, Djokovic voltou a contar com o apoio do público em Melbourne. O sérvio entrou em quadra nesta quinta com uma proteção na coxa esquerda. Ao longo da partida, ele demonstrou certo desconforto no local e recebeu atendimento médico em quadra na segunda parcial.

Foi justamente esta que ele perdeu para o jovem francês, tenista que veio do qualifying e é o atual 191º do ranking. Mas, passado o susto, o número cinco do mundo reagiu rapidamente e retomou o domínio da partida. O sérvio se destacou com suas 63 bolas vencedoras, contra 36 do rival. O favorito cometeu mais erros não forçados (36 a 32) e surpreendeu ao anotar seis duplas faltas.

Mas não correu riscos depois do terceiro set, que dominou com facilidade. No quarto, o “pneu” só confirmou o controle completo da partida, em que Djokovic sequer perdeu o saque – e faturou sete quebras sobre o francês.

A partida foi marcada por um pequeno tumulto nas arquibancadas da Rod Laver Arena. Quatro torcedores, vestidos como o personagem Wally, atrapalhavam o jogo com gritos durante as disputas de bolas, na tentativa de prejudicar o tenista sérvio, que reclamou com o árbitro da partida. Num dos intervalos, os torcedores foram retirados da arquibancada.

Na terceira rodada, o ex-número 1 do mundo vai enfrentar o búlgaro Grigor Dimitrov (27º cabeça de chave), que avançou ao superar o sérvio Laslo Djere por 6/3, 6/2 e 6/0.

A rodada desta quinta também contou com decepções entre os cabeças de chave. A maior delas foi protagonizada pelo norueguês Casper Ruud. O segundo pré-classificado foi eliminado pelo americano Jenson Brooksby, número 39 do mundo, por 6/3, 7/5, 6/7 (4/7) e 6/2.

Na terceira rodada, Brooksby vai duelar com o compatriota Tommy Paul, que despachou outro cabeça de chave da competição, o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (30º), por 6/2, 2/6, 6/7 (4/7), 6/3 e 6/4.

Já o alemão Alexander Zverev (12º), ex-número dois do mundo, se despediu da competição ao ser batido pelo americano Michael Mmoh por 6/7 (1/7), 6/4, 6/3 e 6/2. Zverev disputava seu primeiro Grand Slam desde a grave lesão que sofreu em Roland Garros, no ano passado.

Ainda nesta quinta, avançaram à terceira rodada o russo Andrey Rublev (5º), o dinamarquês Holger Rune (9º), o espanhol Roberto Bautista Agut (24º) e o britânico Daniel Evans (25º). Já o americano Taylor Fritz (8º), o espanhol Pablo Carreño Busta (14º) e o argentino Diego Schwartzman (23º) foram eliminados do torneio.

FEMININO

A francesa Caroline Garcia (4ª) e a belarussa Aryna Sabalenka (5ª) avançaram com vitórias em sets diretos. Garcia superou a canadense Leylah Fernandez por 7/6 (7/5) e 7/5, enquanto Sabalenka derrotou a americana Shelby Rogers por 6/3 e 6/1.

A tenista da França vai duelar com a alemã Laura Siegemund, que eliminou a belga Irina-Camelia Begu (27ª) por 5/7, 7/5 e 6/3. E atleta de Belarus terá pela frente a belga Elise Mertens (26ª), que eliminou a americana Lauren Davis por 6/4 e 6/3. Atual campeã olímpica, a suíça Belinda Bencic (12ª) também avançou ao superar a chinesa Claire Liu por 7/6 (7/3) e 6/3.

Também alcançaram a terceira rodada as seguintes cabeças de chave: a russa Ekaterina Alexandrova (19ª), a chinesa Zhang Shuai (23ª) e a checa Karolina Pliskova (30ª).

Já as russas Veronika Kudermetova (9ª) e Liudmila Samsonova (18ª) e a estoniana Anett Kontaveit (16ª) se despediram de forma precoce do Grand Slam australiano.