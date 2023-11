Djokovic perde batalha de 3 horas para Sinner no ATP Finals e vagas nas semifinais fica aberta

A definição das vagas do Grupo Verde às semifinais do ATP Finals será na última rodada. Nesta terça-feira, em Turim, na Itália, o sérvio Novak Djokovic perdeu batalha de 3h08 para o italiano Jannik Sinner, por 7/5, 6/7 (5/7) e 7/6 (7/2) e ambos, mais o dinamarquês Holger Rune, estão em condições de avançar.

Ao líder do ranking, uma vitória por qualquer placar garantia a vaga antecipada, enquanto o italiano podia se garantir com um 2 a 0. Mas em jogo de enorme equilíbrio, o resultado por 2 a 1 para o quarto do mundo acabou deixando tudo indefinido, apesar da enorme festa de Sinner pelo ótimo resultado diante do favorito. Desencantou contra o sérvio em sua segunda vitória em 2023 diante de um número 1 e a oitava seguida no circuito.

A decisão sairá daqui dois dias. Djokovic definirá sua classificação contra o polonês Hubert Hurcakz, que substituirá o machucado Stefanos Tsitsipas. Basta vencer para evitar uma queda precoce, enquanto Sinner defenderá a liderança da chave enfrentando Rune na outra partida. Há possibilidade de um empate triplo, com todos somando duas vitórias, e a definição iria para os sets vencidos. O italiano tem 4 a 1, diante de 3 a 2 de Rune e 3 a 3 do sérvio. Os três ainda podem fechar com 5 a 3.

A BATALHA

Os tenistas mostraram todo seu repertório em um equilibrado primeiro set, no qual os serviços prevaleceram por 10 games – até aquele momento, haviam sido apenas dois break points, um para cada lado, salvos. Mesmo ameaçado na décima parcial, com o sérvio buscando a quebra para fechar em 6 a 4, Sinner se redimiu após cometer dois erros não forçados e igualou a parcial com um ace.

No game seguinte, o número 1 do mundo abriu 40 a 0 no saque e não aproveitou, permitindo uma reação que custou caro. Com uma dupla falta, Sinner teve um importante break point e não desperdiçou. Mandou uma bola na linha e acabou ficando em vantagem pela primeira vez. Bastava confirmar o serviço para fechar. Fez 7 a 5 em pontos diretos e celebrou com punho cerrado.

Sem mais possibilidades de erros, Djokovic sabia que tinha de se redimir na parcial seguinte – sets vencidos também são critério de desempate. Precisava, contudo, ameaçar o serviço do italiano. Mas continuava sofrendo pela potência do rival.

Irritado com as passadas de Sinner e por não conseguir achar um caminho para mudar o rumo da partida, Djokovic começou a errar mais. As caretas e as reclamações com a arbitragem mostravam que estava incomodado. Mesmo assim, manteve a parcial equilibrada, se garantindo com o bom saque.

Em parcial até então sem nenhuma chance de quebras, Djokovic tentou pressionar com 6 a 5 a seu favor. Mas cometeu o erro não forçado que poderia lhe garantir dois set points. Sinner levou a definição ao tie-break após bola na rede do sérvio.

O italiano começou com 2 a 0 e o serviço e não sustentou. Mas contou com a sorte ao ver Djokovic errar uma curta, sozinho, na rede, e abriu 3 a 2 com dois saques. O nervosismo e a menor experiência pesaram, porém. Com bola para fora, Sinner deixou o número 1 do mundo bem, com 6 a 4. A igualdade veio com devolução na rede e 7 a 5 para um aliviado sérvio.

O set decisivo se manteve igual até 3 a 2, quando Sinner surpreendeu com uma devolução no pé para ter dois break points de vantagem com 15/40. Em bela devolução, ele quebrou para abrir vantagem por 4 a 2. Mas com Djokovic não dá para cantar vitória antes da hora. O sérvio conseguiu a reação imediata ao, enfim, quebrar o saque do italiano e depois empatar em 4 a 4 com pontos diretos.

Com a partida se encaminhando para sua definição, foi a vez de Sinner reclamar da arbitragem quando sacava em 5 a 5. Perdeu a paciência, mas não a concentração e confirmou o serviço, jogando a pressão para o outro lado. Djokovic não se intimidou e levou a definição para novo tie-break. O italiano foi arrasador, abriu logo 5 a 0, e fechou com 7 a 2.