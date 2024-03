Djokovic é eliminado por italiano número 123 do mundo em Indian Wells: ‘Dia muito ruim’

Favorito ao título, Novak Djokovic surpreendeu a todos ao ser derrotado pelo italiano Luca Nardi, 123º do mundo, por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 6/3, em 2h22 de confronto, na madrugada desta terça, pelo Masters 1000 de Indian Wells. Ao fim do duelo, ele reconheceu a superioridade do rival, atual 123º do mundo e a sua atuação abaixo do esperado.

“Mereceu vencer. Fiquei mais surpreso com meu nível. Era muito, muito ruim. Essas duas coisas se juntam. Ele está tendo um ótimo dia e eu estou tendo um dia muito ruim”, afirmou o tenista sérvio, eliminado na terceira rodada da competição.

Ainda sobre a partida, Djokovic analisou o seu rival e viu muitas qualidades no estilo de jogo e também na postura em quadra ao não demonstrar estar pressionado por disputar o torneio de Indian Wells.

“Entrou como lucky loser no sorteio principal, então não tinha nada a perder e atuou muito bem. Eu o observei jogar e sabia que possui um tênis de qualidade desde a linha de base, principalmente no forehand. Move-se bem e é muito talentoso”, comentou Djokovic.

O primeiro set teve apenas uma quebra de serviço, conquistada por Nardi. Com tênis bastante regular, o tenista italiano conseguiu encaixar bem os seus golpes e vencer a parcial por 6/4.

Djokovic reagiu no segundo set e conseguiu se impor. Abriu vantagem de 2 a 0, sofreu com algumas oscilações, mas voltou a quebrar um serviço e chegou a 5 a 2. Luca Nardi ainda tentou reagir, mas a experiência do sérvio foi decisiva para definir o empate com triunfo de 6/3.

Tudo indicava que a virada aconteceria no set final, mas Luca Nardi surpreendeu o atual número com seu estilo agressivo e boas devoluções. Com uma atuação irregular, Djkovic cometeu muitas falhas. O italiano abriu vantagem de 4 a 2 e teve sangue frio para fechar a terceira parcial em 6/3 e emplacar uma das maiores surpresas do torneio até aqui.

MEDVEDEV VENCE

Daniil Medvedev também entrou em quadra em Indian Wells e teve bastante trabalho para confirmar a vitória sobre Sebastian Korda, atual número 29 do ranking. Ele bateu o americano por 2 sets 1, parciais de 6/4, 5/7 e 6/3 em 2h30 de duelo.

Este foi o quarto jogo entre Medvedev e Korda e o placar é de equilíbrio, com duas vitórias para cada lado. Garantido nas oitavas de final do torneio, o tenista russo enfrenta o búlgaro Grigor Dimitrov.